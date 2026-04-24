INTERVJU

Priznana slovenska oblikovalka o Melanii Trump: z eno stvarjo »pove več kot z besedami«

Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.
Maja Ferme sodeluje pri snemanju dokumentarnega filma za italijansko televizijo, v katerem analizira slog Melanie Trump. FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Z nizozemsko kraljico Maximo. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

Melania in Donald sta poročena že od leta 2005. 

Obleka, ki jo je nosila na inavguraciji leta 2025. FOTO: Elizabeth Frantz Reuters

FOTO: Elizabeth Frantz Reuters

N. P.
 24. 4. 2026 | 18:28
7:26
A+A-

Melania Trump, ki je sprva zaslovela kot manekenka, tudi v vlogi prve dame vzbuja pozornost s svojo modno podobo. Od ikonične svetlomodre obleke na prvi inavguraciji svojega soproga do izčiščenih linij in neizprosnih silhuet: njen videz je pogosto predmet interpretacij in analiz. Zdaj pa je v nastajanju še dokumentarni film, v katerem bo Melaniin slog skozi povsem drugačno prizmo analizirala priznana slovenska modna oblikovalka Maja Ferme. Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.

V svoji objavi omenjate snemanje dokumentarnega filma za italijansko televizijo, kjer sloga Melanie Trump ne obravnavate le kot modo, temveč kot moč. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju Melaniina modna podoba?

Melaniina modna podoba presega klasično razumevanje mode kot estetike. Gre za zelo premišljen vizualni sistem, ki deluje kot oblika mehke moči. Njeni outfiti niso zgolj izbira, temveč orodje – način, kako vzpostavlja distanco, avtoriteto in moč.

V političnem prostoru, kjer je vsaka beseda analizirana, je tišina lahko najmočnejše sporočilo. In v času, ko politiki izgubljajo avtoriteto skozi prekomerno komunikacijo, ona dela ravno obratno: molči in s tem pridobiva moč. Melania to razume. Njeni outfiti niso estetske odločitve, ampak strateški instrumenti.

Če to poenostavim – večina ljudi se oblači, da bi bila videna. Melania se oblači, da bi definirala, kako naj bo videna. To je zgolj ena od bistvenih razlik.

Z nizozemsko kraljico Maximo. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Zapisali ste, da je slog na tej ravni »kodirana in disciplinirana oblika strategije«. Katere ključne sporočilne kode ste opazili v njenih javnih nastopih, ki jih javnost morda spregleda?

Največ ljudi še vedno bere modo površinsko, kot dekoracijo. V resnici pa gre za sistem signalov. Najbolj očitna, a hkrati pogosto spregledana koda je doslednost. Njena estetika temelji na ponavljanju strukturiranih silhuet, nevtralnih barv in nadzorovanih linij, kar ustvarja občutek stabilnosti in predvidljivosti, kar je v politiki ključno.

Druga plast je referenčnost. Njeni videzi predvsem v prvem mandatu pogosto subtilno citirajo zgodovinske figure, predvsem Jackie Kennedy, če se spomnimo samo njene svetlo modre obleke na inavguraciji, s čimer se umešča v kontinuiteto ameriške politične ikonografije. Tretja koda je kontrola, ki se kaže v popolni konstrukciji, ki ni naključna. In kot četrta je tukaj distanca, ki jo gradi skozi minimalizem. Melania modo razume in jo zna pravilno uporabljati za grajenje avtoritete brez neposredne konfrontacije.

Omenjate, da se bodo pojavili novi, manjši, a odločilni centri vpliva. Ali s tem namigujete tudi na Slovenijo, ali širšo regijo in kakšno vlogo bi želeli pri tem igrati sami?

Veliki sistemi postajajo počasni in zaprti. Vpliv se seli tja, kjer je več agilnosti, jasnosti predvsem pa, kjer je ustvarjalni razred dobrodošel in sprejet. Amerika je svojo gospodarsko moč zgradila ravno na ustvarjalnem razredu, ki ga oblikujejo inovatorji, igralci, pevci, oblikovalci, podjetniki ... iz vseh koncev sveta.

»Njena estetika temelji na ponavljanju strukturiranih silhuet, nevtralnih barv in nadzorovanih linij, kar ustvarja občutek stabilnosti in predvidljivosti, kar je v politiki ključno.«

Slovenija ima tukaj prednost, ki pa je sama ne prepozna. Ima namreč izjemen potencial. Ne kot kopija večjih sistemov, ampak kot prostor, ki lahko ponudi drugačen pogled – bolj premišljen, bolj subtilen, bolj strateški. Sama delujem med drugim na presečišču mode in strategije. Zanima me, kako se podoba uporablja kot instrument vpliva — ne samo v modi, družbi, tudi v politiki. In mislim, da je to prostor, ki se šele odpira. V prihodnosti bo vedno več prostora za ljudi, ki znajo povezovati estetiko, strategijo in vpliv.

Pravite, da se zgodovina včasih začne tiho, ko ženska ponudi roko drugi ženski. Ali to simboliko povezujete s kakšnim konkretnim projektom ali osebnim sodelovanjem?

Velike stvari se redko začnejo javno. Začnejo se kot odločitev. Ta misel ni romantična, ampak realna. Gre za razumevanje, da se moč danes gradi skozi zavezništva, ki niso nujno vidna. Ali obstaja konkreten projekt? Rečem lahko samo to – prostor za takšno sodelovanje obstaja. In bi imel večji vpliv, kot si večina predstavlja.

Mediji so že leta 2005 poročali o vašem prijateljstvu z Donaldom in Melanio Trump. Kako se je to poznanstvo začelo?

V času, ko sem bila aktivno vpeta v mednarodni modni prostor, so bila takšna srečanja naravna. Zgodila so se skozi skupne kroge, projekte in dogodke. Melanio zelo cenim, saj razume disciplino, obenem pa nikoli ni bila “modna” v površinskem smislu, vedno je imela zelo jasen odnos do podobe. In to prepoznaš zelo hitro.

Melania in Donald sta poročena že od leta 2005. 
Leta 2016 ste napovedali, da bo Melania postala velika modna ikona. Danes, ko se ozrete nazaj, v čem je po vašem mnenju njen največji modni in zgodovinski odtis?

Trenutno je njen največji odtis v tem, da je jasno pokazala, da moda v politiki nikoli ni nevtralna. Razgalila je odnos med industrijo in ideologijo – kdo te obleče, kdo te noče obleči in zakaj. Hkrati je redefinirala moč tišine: v času, ko vsi govorijo, je dokazala, da lahko z nadzorovano, disciplinirano podobo poveš več kot z besedami. Prav v tem je njena posebna, izjemno sofisticirana oblika vpliva, kot si je večina ljudi sploh ne zna predstavljati.

A njen zgodovinski zapis še ni zaključen – pravzaprav se šele oblikuje. Ostaja edina sodobna prva dama, ki v tej vlogi še ni bila na naslovnici Vogue, kar ne predstavlja manka, temveč odprt prostor za prelomni trenutek. Danes stoji na točki, kjer lahko svojo vizualno moč nadgradi v nekaj trajnejšega: v jasno definirano vlogo v zgodovini mode. Ne zgolj kot ikona sloga, temveč kot figura, ki razume, da je moda odraz časa, ki ga živimo, in soustvarjamo.

Hkrati se prav tukaj odpira tudi širši kontekst. Moda prihodnosti temelji na transparentnosti, spoštovanju, zdravju in trajnosti – brez otroškega dela, z odgovornimi materiali in zavedanjem celotnega ustvarjalnega procesa. Prav v tem vidim potencial, da se njen vpliv nadgradi in utrdi – ne le estetsko, temveč tudi vrednostno. In morda je prav to trenutek, ki ga bo Melania prepoznala: trenutek, v katerem se lahko dokončno zapiše v zgodovino mode kot ena najbolj prepoznavnih prvih dam – tudi z naslovnico Vogue v tej vlogi, ne več kot manekenka, temveč kot figura, ki je svojo vizualno moč preoblikovala v kulturni in zgodovinski odtis.

ZADNJE NOVICE
18:45
Novice  |  Slovenija
ZGODILO SE JE

Urška Klakočar Zupančič ni več članica Gibanja Svobode

Klakočar Zupančič je veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta.
24. 4. 2026 | 18:45
18:28
Bulvar  |  Glasba in film
INTERVJU

Priznana slovenska oblikovalka o Melanii Trump: z eno stvarjo »pove več kot z besedami«

Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.
24. 4. 2026 | 18:28
18:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Trst nekoč sinonim za šoping, danes je mnogo več (FOTO)

Mesto kave, vetra in zgodb; je idealna izbira za dnevni izlet.
24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TRENDI

Sladke sanje

Ko nas narava aprila po nekaj dnevih sonca ogoljufa s sivino, ki se je ne bi sramovala niti novembra, je v mislih najbolje preskočiti nekaj mesecev naprej, v poletje.
Ajda Janovsky24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
APPLE

Tim Cook se po 15 letih poslavlja

Položaj glavnega izvršnega direktorja bo zapustil septembra, nasledil ga bo John Ternus.
Staš Ivanc24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Sobota prinaša nepričakovane čustvene preobrate in močne notranje uvide

Dan bo zahteval ravnotežje med čustvi, odnosi in osebnimi cilji.
24. 4. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
