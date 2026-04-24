Priznana slovenska oblikovalka o Melanii Trump: z eno stvarjo »pove več kot z besedami«

Melania Trump, ki je sprva zaslovela kot manekenka, tudi v vlogi prve dame vzbuja pozornost s svojo modno podobo. Od ikonične svetlomodre obleke na prvi inavguraciji svojega soproga do izčiščenih linij in neizprosnih silhuet: njen videz je pogosto predmet interpretacij in analiz. Zdaj pa je v nastajanju še dokumentarni film, v katerem bo Melaniin slog skozi povsem drugačno prizmo analizirala priznana slovenska modna oblikovalka Maja Ferme. Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.

V svoji objavi omenjate snemanje dokumentarnega filma za italijansko televizijo, kjer sloga Melanie Trump ne obravnavate le kot modo, temveč kot moč. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju Melaniina modna podoba?

Melaniina modna podoba presega klasično razumevanje mode kot estetike. Gre za zelo premišljen vizualni sistem, ki deluje kot oblika mehke moči. Njeni outfiti niso zgolj izbira, temveč orodje – način, kako vzpostavlja distanco, avtoriteto in moč.

V političnem prostoru, kjer je vsaka beseda analizirana, je tišina lahko najmočnejše sporočilo. In v času, ko politiki izgubljajo avtoriteto skozi prekomerno komunikacijo, ona dela ravno obratno: molči in s tem pridobiva moč. Melania to razume. Njeni outfiti niso estetske odločitve, ampak strateški instrumenti.

Če to poenostavim – večina ljudi se oblači, da bi bila videna. Melania se oblači, da bi definirala, kako naj bo videna. To je zgolj ena od bistvenih razlik.

Z nizozemsko kraljico Maximo. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Zapisali ste, da je slog na tej ravni »kodirana in disciplinirana oblika strategije«. Katere ključne sporočilne kode ste opazili v njenih javnih nastopih, ki jih javnost morda spregleda?

Največ ljudi še vedno bere modo površinsko, kot dekoracijo. V resnici pa gre za sistem signalov. Najbolj očitna, a hkrati pogosto spregledana koda je doslednost. Njena estetika temelji na ponavljanju strukturiranih silhuet, nevtralnih barv in nadzorovanih linij, kar ustvarja občutek stabilnosti in predvidljivosti, kar je v politiki ključno.

Druga plast je referenčnost. Njeni videzi predvsem v prvem mandatu pogosto subtilno citirajo zgodovinske figure, predvsem Jackie Kennedy, če se spomnimo samo njene svetlo modre obleke na inavguraciji, s čimer se umešča v kontinuiteto ameriške politične ikonografije. Tretja koda je kontrola, ki se kaže v popolni konstrukciji, ki ni naključna. In kot četrta je tukaj distanca, ki jo gradi skozi minimalizem. Melania modo razume in jo zna pravilno uporabljati za grajenje avtoritete brez neposredne konfrontacije.

Omenjate, da se bodo pojavili novi, manjši, a odločilni centri vpliva. Ali s tem namigujete tudi na Slovenijo, ali širšo regijo in kakšno vlogo bi želeli pri tem igrati sami?

Veliki sistemi postajajo počasni in zaprti. Vpliv se seli tja, kjer je več agilnosti, jasnosti predvsem pa, kjer je ustvarjalni razred dobrodošel in sprejet. Amerika je svojo gospodarsko moč zgradila ravno na ustvarjalnem razredu, ki ga oblikujejo inovatorji, igralci, pevci, oblikovalci, podjetniki ... iz vseh koncev sveta.

»Njena estetika temelji na ponavljanju strukturiranih silhuet, nevtralnih barv in nadzorovanih linij, kar ustvarja občutek stabilnosti in predvidljivosti, kar je v politiki ključno.«

Slovenija ima tukaj prednost, ki pa je sama ne prepozna. Ima namreč izjemen potencial. Ne kot kopija večjih sistemov, ampak kot prostor, ki lahko ponudi drugačen pogled – bolj premišljen, bolj subtilen, bolj strateški. Sama delujem med drugim na presečišču mode in strategije. Zanima me, kako se podoba uporablja kot instrument vpliva — ne samo v modi, družbi, tudi v politiki. In mislim, da je to prostor, ki se šele odpira. V prihodnosti bo vedno več prostora za ljudi, ki znajo povezovati estetiko, strategijo in vpliv.

Pravite, da se zgodovina včasih začne tiho, ko ženska ponudi roko drugi ženski. Ali to simboliko povezujete s kakšnim konkretnim projektom ali osebnim sodelovanjem?

Velike stvari se redko začnejo javno. Začnejo se kot odločitev. Ta misel ni romantična, ampak realna. Gre za razumevanje, da se moč danes gradi skozi zavezništva, ki niso nujno vidna. Ali obstaja konkreten projekt? Rečem lahko samo to – prostor za takšno sodelovanje obstaja. In bi imel večji vpliv, kot si večina predstavlja.

Mediji so že leta 2005 poročali o vašem prijateljstvu z Donaldom in Melanio Trump. Kako se je to poznanstvo začelo?

V času, ko sem bila aktivno vpeta v mednarodni modni prostor, so bila takšna srečanja naravna. Zgodila so se skozi skupne kroge, projekte in dogodke. Melanio zelo cenim, saj razume disciplino, obenem pa nikoli ni bila “modna” v površinskem smislu, vedno je imela zelo jasen odnos do podobe. In to prepoznaš zelo hitro.

Melania in Donald sta poročena že od leta 2005.

Leta 2016 ste napovedali, da bo Melania postala velika modna ikona. Danes, ko se ozrete nazaj, v čem je po vašem mnenju njen največji modni in zgodovinski odtis?

Trenutno je njen največji odtis v tem, da je jasno pokazala, da moda v politiki nikoli ni nevtralna. Razgalila je odnos med industrijo in ideologijo – kdo te obleče, kdo te noče obleči in zakaj. Hkrati je redefinirala moč tišine: v času, ko vsi govorijo, je dokazala, da lahko z nadzorovano, disciplinirano podobo poveš več kot z besedami. Prav v tem je njena posebna, izjemno sofisticirana oblika vpliva, kot si je večina ljudi sploh ne zna predstavljati.

A njen zgodovinski zapis še ni zaključen – pravzaprav se šele oblikuje. Ostaja edina sodobna prva dama, ki v tej vlogi še ni bila na naslovnici Vogue, kar ne predstavlja manka, temveč odprt prostor za prelomni trenutek. Danes stoji na točki, kjer lahko svojo vizualno moč nadgradi v nekaj trajnejšega: v jasno definirano vlogo v zgodovini mode. Ne zgolj kot ikona sloga, temveč kot figura, ki razume, da je moda odraz časa, ki ga živimo, in soustvarjamo.

Hkrati se prav tukaj odpira tudi širši kontekst. Moda prihodnosti temelji na transparentnosti, spoštovanju, zdravju in trajnosti – brez otroškega dela, z odgovornimi materiali in zavedanjem celotnega ustvarjalnega procesa. Prav v tem vidim potencial, da se njen vpliv nadgradi in utrdi – ne le estetsko, temveč tudi vrednostno. In morda je prav to trenutek, ki ga bo Melania prepoznala: trenutek, v katerem se lahko dokončno zapiše v zgodovino mode kot ena najbolj prepoznavnih prvih dam – tudi z naslovnico Vogue v tej vlogi, ne več kot manekenka, temveč kot figura, ki je svojo vizualno moč preoblikovala v kulturni in zgodovinski odtis.