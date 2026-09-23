Maja Keuc se vrača z novo pesmijo: »Če se ti nekdo zgodi, nikoli več nisi isti« (VIDEO)

Maja Keuc odpira novo poglavje svoje glasbene poti. Po obdobju, ko se je morala zaradi težav z glasom umakniti z odrov in upočasniti tempo, se priljubljena pevka vrača z novo avtorsko skladbo Za mojo dušo. Pesem je osebna zgodba o ljudeh, ki v naše življenje pridejo za kratek čas, a v nas pustijo neizbrisno sled.

Maja Keuc je znova stopila pred poslušalce z glasbo, ki je blizu njenemu prepoznavnemu izrazu. V ospredju ni le njen mogočen vokal, ampak predvsem čustvena interpretacija in zgodba, ki jo želi povedati. Za mojo dušo govori o srečanjih, ki človeka spremenijo in po katerih nikoli več ni povsem enak. »Če se ti kdaj nekdo zgodi, ki vzame ti dih, in nikoli več nisi isti ti, si med srečnimi ljudmi,« poje v refrenu nove skladbe.

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Po zdravstvenih težavah se vrača korak za korakom

Za Majo je to posebno obdobje. Zaradi zdravstvenih težav z glasom je morala omejiti nastope in se k petju vračati bolj previdno. Kot je povedala ob izidu skladbe, njen glas trenutno še ni pripravljen na dolge koncerte, vendar lahko skozi pesmi še vedno pripoveduje zgodbe. »Nisem se morala vprašati, kaj mi petje pomeni. Ugotovila sem, da ni samo velik koncert ali popolna vokalna forma. Včasih je dovolj ena pesem, ki pride do nekoga,« je povedala.

Nova skladba tako predstavlja pomemben korak za pevko, ki je v zadnjih letih veliko časa namenila tudi iskanju drugačnega ravnovesja v življenju in glasbi.

Maja Keuc je širša javnost spoznala leta 2011, ko je Slovenijo zastopala na Pesmi Evrovizije s skladbo No One in osvojila številne poslušalce z izjemnim vokalom. Kasneje se je za nekaj časa preselila tudi na Nizozemsko, kjer je nadaljevala glasbeno izobraževanje in ustvarjanje. V zadnjih letih se je večkrat govorilo o njeni glasbeni preobrazbi, saj je poleg odrskega ustvarjanja veliko pozornosti namenila tudi osebnemu razvoju in drugačnemu pogledu na svojo kariero.

Pesem, ki je našla poslušalce še pred izidom

Zanimivo je, da je delček nove skladbe z oboževalci delila že pred uradnim izidom. Odziv jo je presenetil, saj so ji ljudje začeli pošiljati svoje zgodbe in v besedilu prepoznavati lastne izkušnje. »Ko sem videla, kako se je ta delček pesmi dotaknil ljudi, sem poletela,« pravi pevka.

Pri ustvarjanju skladbe je sodelovala s producentom Martinom Štibernikom. Kot pravi Maja, si ni želela klasične velike balade, pri kateri je že od prvega tona jasno, kam bo šla, ampak pesem, ki pusti prostor zgodbi in občutkom. »Pomembno mi je bilo, da produkcija ne preglasi zgodbe, ampak ji pusti prostor,« je opisala novo skladbo.