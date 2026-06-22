Maksim Mrvica v Ljubljani: na odru profesionalen, za sceno zahteven

V ponedeljek, 22. junija, v ljubljanske Križanke prihaja sloviti hrvaški pianist Maksim Mrvica. Turneja Segmenti II prinaša posebno poglavje s povsem novo vizualno izkušnjo in nekaterimi skladbami, ki jih občinstvo doslej še ni imelo priložnosti slišati v živo. Koncert bo združil tako klasiko kot svetovne uspešnice, ki so sicer značilni repertoar Mrvice. Turneja je pravzaprav nadaljevanje lanskoletne, a ne gre za povsem isto ali ponovitev. Na novo je dodanih nekaj skladb z novega albuma in delno spremenjena je scena koncertov, še vedno pa gre za predstavitve istega albuma. Eden osrednjih delov koncerta bo izvedba skladbe Prokofiev Fantasy, ki je pred kratkim dobila tudi svoj videospot.

Kaj se godi za zaveso?

Mrvica je sicer znan kot klavirski perfekcionist, podobno kot še nekateri njegovi drugi kolegi. Nekoč je celo izjavil, da sta pravi koncert in igranje tista, na oziroma pri katerih so na koncu prsti krvavi. Zahteven pa ni le na odru, ampak tudi v zaodrju. Ekskluzivno je za Slovenske novice razkril del dogajanja za sceno. Z eno besedo to povzame kot disciplinirano.

Drži se nekaterih pravil. Na dan koncerta denimo nikoli ne vadi, klavirja do koncerta tako rekoč skoraj ne pogleda. »Večinoma počivam, ker za dober nastop potrebujem veliko energije. Redko grem iz apartmaja, večinoma čas do nastopa preživljam v miru v sobi. Tudi pri hrani sem discipliniran. Obedi so iz lahke hrane, ki ni mastna ali začinjena,« pravi. Pazi, da je dovolj naspan in spočit. Tudi po kosilu je železno pravilo počitek, temu pa sledijo priprave na nastop. Brez takšnega urnika, ki spominja na vojaškega, na turnejah namreč preprosto ne gre. »Na turnejah potujemo vsake dva dni, še posebej na Kitajskem. Takrat smo na poti večinoma od 6. do 22. ure. To je napornejše kot sam koncert in bi ob drugačnem urniku in pravilih bil za oder utrujen,« doda. Med potovanji veliko spi. Še vedno, kljub siceršnji vajenosti, so naporne časovne razlike. Te so zaradi različnih, tudi več urnih, še posebej naporne, saj porušijo bioritem in drugo.

Strog glede klavirja in garderobe

Večina oboževalcev meni, da s seboj na turnejah vozijo tudi klavir, vendar Mrvica pravi, da temu ni tako in da bi tudi sicer bilo nepraktično ter težko izvedljivo. »V apartmajih me po pogodbenih določilih čakajo električni klavirji za vajo. V dvoranah koncertov pa so seveda pravi klavirji. Vsak gostitelj in organizator koncerta dobi seznam, katere 4 znamke klavirja morajo biti, poleg tega pa klavir, na katerem bom nastopil, ne sme biti starejši od 5 let,« razkrije. Zahteven, kar se mu sicer zdi pravilno in nujno, je tudi pri odrski garderobi. »Na koncertu se vedno enkrat preoblečem. Najprej, v prvem delu, sem oblečen svečano, ujemajoče se z repertoarjem. Drugi del koncertov je običajno bolj crossoverski, kot bi se reklo. Z bolj dinamično glasbo, zato je tudi stil garderobe, v katero se preoblečem, bolj rockerski. V obeh primerih seveda eksperimentiram tudi z garderobo,« pojasni.

Na nastopih praviloma tudi nima gostov. Na odru so z orkestrom, kar mu zadostuje. »Nastopamo z raznolikim programom in je zato tako tudi najboljša varianta,« še pove.