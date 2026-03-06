  • Delo d.o.o.
NE POČIVA

Mančina hvalnica ženskam

8. marca bo v SiTi Teatru BTC z večerom DIVE! počastila dan žena in oživila pesmi legendarnih pevk.
Manca Izmajlova s koncertom DIVE! navdušuje občinstvo doma in v tujini.

Z glasom in pripovedjo ustvarja večere, ki se poslušalcev dotaknejo globlje. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Danica Lovenjak
 6. 3. 2026 | 14:13
Slovenska mezzosopranistka Manca Izmajlova vstopa v pomlad z novimi projekti, koncerti in knjigo. Umetnica, ki že vrsto let uspešno povezuje glasbo, pripoved in čustva, ostaja zvesta svojemu poslanstvu – ustvarjati večere, ki se poslušalcev dotaknejo globlje, kot bi pričakovali. Manca, ki z družino živi v Celovcu, zadnje mesece ne počiva. Poleg koncertnih nastopov ustvarja radijsko oddajo na slovenski redakciji ORF, hkrati pa zaključuje svojo novo knjigo, ki bo izšla junija. Njeno ustvarjanje je razpeto med odrom, mikrofonom in pisanjem, a rdeča nit ostaja enaka: pripovedovanje zgodb skozi glasbo. Že 8. marca, na dan žena, se vrača v Ljubljano, kjer bo v SiTi Teatru BTC znova oživila koncert DIVE!, ki je lani razprodal dvorano in navdušil občinstvo tudi drugod po Sloveniji in Avstriji.

Glasbeni poklon velikim divam

»Koncert v SiTi Teatru je več kot koncert. Je popotovanje po različnih deželah in časovnih obdobjih, prepleteno z zgodbami velikih pevk, navdihujočimi idejami, in cel kup novega. Je hvalnica ženskam!« pravi Izmajlova. Na odru bodo zazvenele brezčasne pesmi legendarnih umetnic, kot so Dalida, Edith Piaf, Milva, Mireille Mathieu, Marlene Dietrich in Barbra Streisand. Tokrat bo poseben poudarek namenjen slovenskim pevkam, kar koncertu dodaja novo, domače obarvano dimenzijo. »Pesmi so izjemne, vsaka od njih posebna in v srce segajoča,« dodaja pevka, ki s koncertom poudarja žensko solidarnost, prijateljstvo in notranjo moč. Projekt je lani navdušil številno občinstvo in med drugim dvignil na noge dvorano Konzerthaus v Celovcu.

Koncert DIVE! bo 29. marca odmeval še v Žalcu, kjer se obeta še en večer glasbe in zgodb, ki se dotaknejo srca. Pestro koncertno dogajanje se s tem ne konča, 15. marca bo Izmajlova nastopila na gala dobrodelnem koncertu v Cankarjevem domu, ki ga pripravlja Lions klub Ljubljana pod naslovom Glasba, ki spreminja življenja. Ob spremljavi Policijskega orkestra se ji bodo na odru pridružili še Alenka Godec, Gregor Ravnik in Slovenski oktet. »Lepo vas vabim v nedeljo ob 19. uri, bodisi v dobri družbi bodisi da obisk koncerta nekomu posebnemu podarite za dan žena,« pravi umetnica. Manca Izmajlova tudi tokrat dokazuje, da njeni projekti niso le koncerti, temveč celostna doživetja – preplet glasbe, zgodb in čustev, ki občinstvo nagovarjajo iskreno in brez odvečnih učinkov. V času, ki pogosto hiti mimo nas, ponuja trenutke, v katerih se lahko ustavimo, prisluhnemo in začutimo.

