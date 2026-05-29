Mandalorec in Grogu rešujeta utrujeno galaksijo

Prvič po skoraj sedmih letih so imeli oboževalci Vojne zvezd znova razlog, da se odpravijo v kino. Film Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu je v uvodnem vikendu zbral 82 milijonov dolarjev (70 milijonov evrov), do ponedeljka pa 102 milijona dolarjev (88 milijonov evrov). Čeprav se je film zavihtel na prvo mesto glede na zaslužek v kinematografih, je premiera prinesla najnižji zaslužek za uvodni konec tedna katerega koli filma Vojna zvezd, odkar je Disney prevzel franšizo. Je pa res, da je snemanje novega filma stalo veliko manj kot drugi filmi iz serije Vojna zvezd. Zgodba se odvija po tretji sezoni serije Disney+ The Mandalorian in spremlja Dina Djarina v interpretaciji Pedra Pascala ter njegovega ljubkega zelenega pomočnika, znanega kot Baby Yoda, ko se prebijata skozi galaksijo, ki si opomore po padcu zlobnega imperija. Režijo podpisuje Jon Favreau, ki je scenarij napisal v sodelovanju z Davom Filonijem in Noahom Kloorom.

Kar Disney resnično želi s tem filmom, je stabilizacija vesolja Vojna zvezd.

Mandalorian in Grogu je tako prvi film Vojne zvezd po Vzponu Skywalkerja iz leta 2019, ki je po svetu zaslužil milijardo dolarjev in sklenil devetdelno sago o Skywalkerjih. Ker družbi Lucasfilm več let ni uspelo zagnati novega filma, se je podjetje osredotočilo na male zaslone s serijami na Disney+. Na vrnitev v galaksijo daleč, daleč stran ne bo treba čakati tako dolgo. Vojna zvezd: Starfighter, izvirna pustolovščina v režiji Shawna Levyja z Ryanom Goslingom v glavni vlogi bo v kinematografe prišla prihodnje leto. Poznavalci studia menijo, da bi lahko ta nosilni projekt pomenil nov začetek za franšizo, poroča Variety, povzema pa portal MMC.

Vojna zvezd: Starfighter z Ryanom Goslingom v glavni vlogi bo v kinematografe prišla prihodnje leto.

Občinstvo je bilo nad filmom bolj navdušeno kot kritiki. »Kar Disney resnično želi s tem filmom, je stabilizacija vesolja Vojna zvezd. Mislim, da to pomaga pri tem,« je o številkah uvodnega konca tedna za Reuters povedal Jeff Bock, višji analitik kinematografskega trga pri Exhibitor Relations Co. Disney je po filmu Vojna zvezd: Epizoda IX (Star Wars: The Rise of Skywalker) leta 2019 začasno ustavil snemanje novih filmov Vojne zvezd, da bi vnovič ocenil svojo strategijo za velika platna. Vodstvo je sklenilo, da so prehitro v kinodvorane poslali preveč filmov Vojne zvezd. Vojna zvezd je sicer zaživela leta 1977 in postala ena najbolj donosnih filmskih franšiz doslej z več kot 10 milijardami dolarjev od prodaje vstopnic po vsem svetu. Disney je leta 2012 franšizo kupil od Georgea Lucasa, režiserja, producenta in scenarista, najbolj znan je ravno kot ustvarjalec epske znanstvenofantastične sage Vojna zvezd (Star Wars) in franšize Indiana Jones.