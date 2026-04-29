Manj kot dva meseca pred jubilejnim koncertom Joker Out nizajo velike uspehe

Ljubljana bo letos poleti prizorišče enega največjih domačih glasbenih dogodkov zadnjega desetletja. Skupina Joker Out bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi zaznamovala deset let delovanja z ambicioznim koncertnim spektaklom, ki ga sami napovedujejo kot vrhunec svoje dosedanje poti. Priprave potekajo v intenzivnem ritmu, bend pa ostaja izjemno aktiven tudi na drugih področjih.

Po uspešni evropski turneji, ki jih je v drugi polovici minulega leta popeljala skozi trinajst držav, so leto 2026 odprli s singlom Supersonic. Pesem, ki je najprej zaživela v njihovi izvedbi, je dodatno prepoznavnost dobila z duetom s srbskim zvezdnikom Devitom. »V dobrih dveh mesecih je skladba presegla štiri milijone predvajanj,« poudarjajo, k uspehu pa je pomembno prispeval tudi odmeven videospot.

S podkasti razkrivajo zakulisje svojega ustvarjanja. FOTO: Urša Premik

Ob jubileju so zagnali tudi serijo podkastov, s katerimi želijo občinstvu ponuditi globlji vpogled v svojo zgodbo. »Ob 10-letnici želimo svojim poslušalcem, pa tudi tistim, ki nas zares ne poznajo, ponuditi vpogled v našo zgodovino, zakulisje ustvarjanja in zgodbe, ki so se nabrale,« pravijo. Dodajajo: »Zgodilo se nam je marsikaj lepega, zanimivega pa tudi težkega, zato je ta podkast posvečen tako nam kot ljudem, ki so ali so bili del naših življenj, ter seveda poslušalcem, ki so zelo pomemben del zgodbe Joker Out.« V pogovorih gostijo številne znane obraze slovenske glasbene scene. »Poleg tega, kar je že na voljo, prihajajo še novi gostje – od glasbenikov do ljudi iz ozadja,« napovedujejo in poudarjajo, da bodo gledalci izvedeli tudi manj znane podrobnosti o nastanku benda.

Medtem skupina nadaljuje tudi koncertne aktivnosti v tujini. Čaka jih razprodan koncert v helsinškem klubu Tavastia, ki ga bodo povezali z ogrevanjem za koncert finskega zvezdnika Käärije. »Takšni nastopi so za nas izjemna priložnost, da širimo svojo glasbo in energijo tudi zunaj regije,« pravijo. Vrhunec dogajanja pa bo junijski koncert, poimenovan Karneval. »Ob 10-letnici delovanja želimo naši publiki ponuditi koncert, kot ga v Sloveniji še ni bilo in ga tudi mi sami še nismo doživeli,« napovedujejo.

Vabijo na neponovljiv večer. FOTO: Promocijski material

»Živimo v časih, ko nas iz vseh strani bombardirajo s slabimi novicami, karneval pa prinaša pozitivna sporočila, ljubezen, idejo o miru za vse ljudi, skupnosti in enotnosti,« poudarjajo. Dogodek bo zasnovan kot celodnevno doživetje z glasbo, cirkusom in interaktivnimi vsebinami. »Pripravite se na nekaj premiernih koncertnih izvedb nove muzike, ki prihaja v naslednjih dneh,« še sporočajo in zaključujejo: »To bo zelo poseben koncert, na katerem ne smete manjkati, saj se bo zgodil le enkrat in nikoli več.«