  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOGATEJŠI ZA ŠTIRI MILIJONE

Manj kot dva meseca pred jubilejnim koncertom Joker Out nizajo velike uspehe

In napovedujejo nepozaben karnevalski spektakel.
Joker Out bodo ob jubileju na oder pripeljali tudi posebne goste. FOTO: Urša Premik

S podkasti razkrivajo zakulisje svojega ustvarjanja. FOTO: Urša Premik

Vabijo na neponovljiv večer. FOTO: Promocijski material

Kaja Grozina
 29. 4. 2026 | 05:31
3:07
A+A-

Ljubljana bo letos poleti prizorišče enega največjih domačih glasbenih dogodkov zadnjega desetletja. Skupina Joker Out bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi zaznamovala deset let delovanja z ambicioznim koncertnim spektaklom, ki ga sami napovedujejo kot vrhunec svoje dosedanje poti. Priprave potekajo v intenzivnem ritmu, bend pa ostaja izjemno aktiven tudi na drugih področjih.

Po uspešni evropski turneji, ki jih je v drugi polovici minulega leta popeljala skozi trinajst držav, so leto 2026 odprli s singlom Supersonic. Pesem, ki je najprej zaživela v njihovi izvedbi, je dodatno prepoznavnost dobila z duetom s srbskim zvezdnikom Devitom. »V dobrih dveh mesecih je skladba presegla štiri milijone predvajanj,« poudarjajo, k uspehu pa je pomembno prispeval tudi odmeven videospot.

Karneval prinaša pozitivna sporočila, ljubezen, idejo o miru za vse ljudi, skupnosti in enotnosti.

Karneval, ki se bo zgodil le enkrat

Ob jubileju so zagnali tudi serijo podkastov, s katerimi želijo občinstvu ponuditi globlji vpogled v svojo zgodbo. »Ob 10-letnici želimo svojim poslušalcem, pa tudi tistim, ki nas zares ne poznajo, ponuditi vpogled v našo zgodovino, zakulisje ustvarjanja in zgodbe, ki so se nabrale,« pravijo. Dodajajo: »Zgodilo se nam je marsikaj lepega, zanimivega pa tudi težkega, zato je ta podkast posvečen tako nam kot ljudem, ki so ali so bili del naših življenj, ter seveda poslušalcem, ki so zelo pomemben del zgodbe Joker Out.« V pogovorih gostijo številne znane obraze slovenske glasbene scene. »Poleg tega, kar je že na voljo, prihajajo še novi gostje – od glasbenikov do ljudi iz ozadja,« napovedujejo in poudarjajo, da bodo gledalci izvedeli tudi manj znane podrobnosti o nastanku benda.

Medtem skupina nadaljuje tudi koncertne aktivnosti v tujini. Čaka jih razprodan koncert v helsinškem klubu Tavastia, ki ga bodo povezali z ogrevanjem za koncert finskega zvezdnika Käärije. »Takšni nastopi so za nas izjemna priložnost, da širimo svojo glasbo in energijo tudi zunaj regije,« pravijo. Vrhunec dogajanja pa bo junijski koncert, poimenovan Karneval. »Ob 10-letnici delovanja želimo naši publiki ponuditi koncert, kot ga v Sloveniji še ni bilo in ga tudi mi sami še nismo doživeli,« napovedujejo.

»Živimo v časih, ko nas iz vseh strani bombardirajo s slabimi novicami, karneval pa prinaša pozitivna sporočila, ljubezen, idejo o miru za vse ljudi, skupnosti in enotnosti,« poudarjajo. Dogodek bo zasnovan kot celodnevno doživetje z glasbo, cirkusom in interaktivnimi vsebinami. »Pripravite se na nekaj premiernih koncertnih izvedb nove muzike, ki prihaja v naslednjih dneh,« še sporočajo in zaključujejo: »To bo zelo poseben koncert, na katerem ne smete manjkati, saj se bo zgodil le enkrat in nikoli več.« 

Več iz teme

Joker OutkoncertglasbaBojan CvjetićaninSlovenijaobletnica
ZADNJE NOVICE
07:19
Novice  |  Slovenija
POD OKRILJEM RDEČEGA KRIŽA LAŠKO-RADEČE

Osnovnošolci reševali življenja: pomagali so tako dekletu, ki je padlo s skirojem, kot tudi sladkorni bolnici (FOTO)

To je bila le vaja pod okriljem Rdečega križa Laško-Radeče.
Mojca Marot29. 4. 2026 | 07:19
07:10
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Po zmagi se je Pogačar za las izognil kazni, sodniki naknadno priznali napako

Komisarje je zmotil napis Richard Mille na rokavu dresa svetovnega prvaka.
29. 4. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ŠOLSKA PREHRANA

Šole niso restavracije, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je razburil šolnike

Pravi, da bi morali otrokom zagotavljati brezmesne obroke in obroke brez svinjine.
Pija Kapitanovič29. 4. 2026 | 07:00
06:45
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
LAŽNO IZDAJANJE ZA URADNO OSEBO

Policist pomagal lažnemu kolegu, po dogodku so na letališču uvedli več ukrepov

Osumljenca so ovadili zaradi lažnega izdajanja za uradno osebo. Pred dnevi so menda pokazali vrata zaposlenemu, ki mu je na Brniku to omogočil.
Moni Černe29. 4. 2026 | 06:45
06:30
Premium
Novice  |  Slovenija
MAMIJO K INVESTICIJAM

Finančni vplivneži kar mimo pravil, v zadnjih dveh letih jih je vse več

Mamljive, a nevarne ponudne finančnih in investicijskih storitev na družbenih omrežjih. Veliko jih poteka brez opozoril in varovalk za investitorje.
Tomica Šuljić29. 4. 2026 | 06:30
06:14
Novice  |  Slovenija
JEDRO TRADICIJE

Domače pasme kot blagovna znamka

Na konferenci v Poreču razpravljali o pomenu ohranjanja avtohtonih pasem. Te so naše javno dobro in skrbijo za krajino.
29. 4. 2026 | 06:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki