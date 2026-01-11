Mariborska skupina No Force Can pospravila maske

Mariborska alter rock zasedba No Force Can je svoj repertoar obogatila z novo skladbo, ki so jo naslovili Maske. Pesem nastavlja ogledalo vsem nam, družbi ter načinu življenja. Nepristni, zadušljivi odnosi, spletkarjenje, lažne informacije in laži so danes del vsakdana, s katerim se spoprijemamo. Člani skupine pravijo, da imajo dovolj pretvarjanja in laži, zato so pospravili vse maske. Skladbo vizualno dopolnjuje videospot, ki je nastal pod režisersko taktirko Tomaža Praunseisa. Pod avtorstvo glasbe, besedila in aranžmaja se podpisujejo člani zasedbe Niko Rakušček, Gorazd Živko, Brane Lobnik in Aleš Fras. Resni akterji mariborske scene za letos napovedujejo širitev tudi na odre izven Maribora in še več novih skladb s tršo zvočno podobo. S. N.