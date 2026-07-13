Marjan Zgonc družil moči s klapo Galeb

Priznani slovenski pevec z žametnim tenorjem Marjan Zgonc, ki je solo petje študiral pri operni pevki in pedagoginji Ondini Otto ter uspešno opravil avdicijo za mariborsko opero, se je nato posvetil karieri v zabavni glasbi. Na svoji bogati glasbeni poti je sodeloval s številnimi priznanimi slovenskimi in hrvaškimi glasbeniki, med njimi z Nušo Derenda, Heleno Blagne, Simono Weiss, sopranistko Norino Radovan in Mileno Vračko. Lani je predstavil pesem Oprosti mi, posnel pa je tudi več priredb skladb iz repertoarja nekdanjega Avsenikovega pevca Franca Korena ter Lojzeta Slaka.

Klapa Galeb je z veseljem sprejela povabilo k sodelovanju. FOTO: osebni arhiv

Njegova naslednja glasbena postaja bo eden najstarejših festivalov zabavne in dalmatinske glasbe na Hrvaškem, Melodije hrvatskog juga v Opuzenu. Med 25 prijavljenimi skladbami je mesto v ožjem izboru dobila tudi njegova pesem Da mi nije pisme i gitare. Na glavnem trgu (Pjaca) v Opuzenu jo bo skupaj s slovensko klapo Galeb premierno izvedel v petek, 7. avgusta.

»Poslušal sem več naših klap in se odločil, da povabim k sodelovanju klapo Galeb, ker so me prepričali s svojim lepim nastopom in petjem. Njihovo petje je pohvalil tudi znani dalmatinski producent Želimir Škarpoma, ki je tudi avtor pesmi, ki jo bomo zapeli na festivalu,« je razkril Marjan Zgonc.