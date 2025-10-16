Marjetka in Aleš Vovk Raay, sta v svet poslala novo pesem. s pomenljivim naslov Kdo si ti? »Ta pesem govori sama zase. Tu je, da vas najde, ko boste na tleh. Tu je, da vam ponudi ramo, predvsem pa, da vam celi srce, takrat ko najbolj boli. V svet jo pošiljava z ljubeznijo, da pozdravi bolečino tistemu, ki jo rabi. Tu je – KDO SI TI?,« sta glasbenika, ki ustvarjata pod umetniškim imenom Maraaya zapisala poleg pesmi.

Žalostno sporočilo, je takoj naletela na zelo velik odziv. »Res ganljivo. Besedilo zadene v tisto tišino, kjer se o spletni nasilnosti premalokrat spregovori. Takšne pesmi so pomembne – spomnijo nas, da moramo o teh stvareh govoriti glasneje in pogosteje. Iskreno, močno in resnično,« se glasijo komentarji. Oglasil se je tudi voditelj in podcaster Iztok Gartner: »Velemojstrsko in še kako realno, močno ter aktualno! Seveda tudi diss na Niko, a prava poanta je drugje in enkratno ujame našo spletno realnost brezjaj*** škratov, ki bruhajo dr** izza svojih tipk, ker so nezadovoljni sami s seboj in jezni na cel svet!«