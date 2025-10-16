Galerija
Marjetka in Aleš Vovk Raay, sta v svet poslala novo pesem. s pomenljivim naslov Kdo si ti? »Ta pesem govori sama zase. Tu je, da vas najde, ko boste na tleh. Tu je, da vam ponudi ramo, predvsem pa, da vam celi srce, takrat ko najbolj boli. V svet jo pošiljava z ljubeznijo, da pozdravi bolečino tistemu, ki jo rabi. Tu je – KDO SI TI?,« sta glasbenika, ki ustvarjata pod umetniškim imenom Maraaya zapisala poleg pesmi.
Žalostno sporočilo, je takoj naletela na zelo velik odziv. »Res ganljivo. Besedilo zadene v tisto tišino, kjer se o spletni nasilnosti premalokrat spregovori. Takšne pesmi so pomembne – spomnijo nas, da moramo o teh stvareh govoriti glasneje in pogosteje. Iskreno, močno in resnično,« se glasijo komentarji. Oglasil se je tudi voditelj in podcaster Iztok Gartner: »Velemojstrsko in še kako realno, močno ter aktualno! Seveda tudi diss na Niko, a prava poanta je drugje in enkratno ujame našo spletno realnost brezjaj*** škratov, ki bruhajo dr** izza svojih tipk, ker so nezadovoljni sami s seboj in jezni na cel svet!«
Spomnimo, spor med Niko Zorjan in glasbenim tandemom Raay (Aleš Vovk) in Marjetka Vovk je izbruhnil leta 2025, ko so številni videospoti Zorjanove izginili z YouTuba in drugih digitalnih platform.
Kot sta navedla Raay in Marjetka, so videospote umaknili, ker ne želita svoje glasbe več povezovati z osebo, s katero »ne delita več istih vrednot«. Zorjanova je trdila, da so bili videi odstranjeni brez njenega soglasja, in da gre za osebne zamera, ne pravne razloge.
Ključna točka spora je tudi trditev Raaya in Marjetke, da je Zorjanova zahtevala 134.000 evrov kot poravnavo, kar pa ona zanika; njen odvetnik pojasnjuje, da naj bi šlo za neplačane prispevke (pokojninske, zdravstvene) in davke, ne osebno obogatitev. Odvetnik Vovkov je odgovoril, da med njima ni bilo delovnega razmerja. Spor so konec maja ali v začetku junija 2025 sklenili z izvensodno poravnavo, tako da so videospoti spet objavljeni in obe strani izjavili, da sta zadovoljni z razrešitvijo.