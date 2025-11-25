Martina Majerle zastopala Slovenijo na Evroviziji, nato v ČAnsonfestu osvojila tri glavne nagrade

Martina Majerle je leta 2009 predstavljala Slovenijo na pesmi Evrovizije z zasedbo Quartissimo in pesmijo Love Symphony, sodelovala je na Emi in v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Oder si je delila s številnimi legendami, od Oliverja Dragojevića, Tereze Kesovija do Zdravka Čolića. Nedavno je poslušalcem predstavila skladbo Jutra rano gren, s katero je na letošnjem ČAnsonfestu v hrvaškem Kastavu osvojila vse tri glavne nagrade. Delo avtorja Zemirja Delića, najprepoznavnejšega primorskega pesnika, in aranžerja Aleksandra Valenčića z izjemno močjo tematizira pogum, bolečino in upanje. Gre za čustva, ki jih je Martina s svojo interpretacijo spremenila v nepozabno glasbeno izpoved. Pesem v hrvaškem kastavskem narečju odpira težko temo nasilja nad ženskami; pripoveduje zgodbo matere dveh hčera, ki zbere moč in pogum, da zapusti nasilnega partnerja in prekine začarani krog zlorab. Martina je skladbo odigrala kot intimno glasbeno monodramo, v kateri se bolečina preliva v katarzo, obup pa v upanje.

»To je pesem o hrabrosti in upanju. Želela sem stopiti v čevlje ženske, ki po dolgih letih nasilja najde moč, da odide. Občinstvo je začutilo vsako besedo, vsako noto. To je bila zame najmočnejša izkušnja doslej, ker je šlo onkraj glasbe, šlo je za sporočilo,« je povedala po zmagi. Po festivalskem večeru ji je polaskala pisateljica Vedrana Rudan, ki je v svoji kolumni o dogodku zapisala, da sta jo moč besedila in glasbe pesmi osupnila.