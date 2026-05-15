NAJVEČJA IMENA ZABAVNE IN MEDITERANSKE GLASBE

Martina Švab bo stopila na veliki oder CMC Festivala v Vodicah, tam bo tudi Neda Ukraden

Na festivalu v Vodicah bodo nastopila največja imena mediteranske glasbe. Slovenska pevka se bo predstavila z novo skladbo Napila se duša moja.
Martina Švab bo to poletje na festivalu CMC v Vodicah stala ob številnih znanih imenih hrvaške glasbe. FOTO: Osebni arhiv

V videospotu nove skladbe sodelujeta sanjski moški Hrvaške Karlo in njegova izbranka Kaja. FOTO: Osebni arhiv

Pesem pripoveduje zgodbo o ljubezni. FOTO: Mediaspeed.net

Mojca Marot
 15. 5. 2026 | 11:08
2:54
A+

Naša pevka in radijska voditeljica Martina Švab bo junija stopila na veliki oder CMC Festivala v Vodicah, ki je eden najpomembnejših glasbenih dogodkov tega poletja. Festival, ki je že več let sinonim poletnih uspešnic, bo 12. in 13. junija na odru ponovno združil največja imena zabavne in mediteranske glasbe. Letošnja izvedba pa po mnenju številnih prinaša eno najmočnejših zasedb doslej, saj bodo na njem nastopila nekatera največja regionalna glasbena imena, kot so Željko Bebek, Mia Dimšić, Neda Ukraden, Lidija Bačić Lille, Crvena jabuka ter Vlado Kalember & Srebrna krila. Ob teh zvenečih imenih bo na festivalskem odru zasijala tudi naša pevka Martina Švab s skladbo Napila se duša moja. Gre za lahkotno ljubezensko skladbo o dveh ljudeh, ki ju življenje v pravem trenutku končno poveže.

Skozi romantičen refren in podobo »vina ljubavi« pesem pripoveduje zgodbo o zaljubljenosti, bližini in občutku, ko nekdo nepričakovano postane tvoje vse. »Pesem diši po morju, poletnih večerih in velikih ljubezenskih zgodbah, ob tem pa prinaša moderno festivalsko produkcijo in emocijo, po kateri je CMC festival znan. Že zato bo to poletje zame eno najlepših v mojem življenju in se ga že zelo veselim. Počaščena sem, da bom lahko stala na odru z največjimi zvezdami mediteranske glasbe,« pravi Švabova.

Izjemna avtorska ekipa

Posebno težo njeni novi zgodbi daje izjemna avtorska ekipa. Pod melodijo in besedilo se je podpisal priznani Dušan Bačić, avtor številnih velikih uspešnic, tudi legendarne Da se nađemo na pola puta, ki jo izvaja Neda Ukraden in je še vedno eden največjih hitov. Aranžma je delo vrhunskega glasbenika Dejana Nikolića. Veliko zanimanja vzbuja tudi videospot, ki ga je režiral Rok Maver. Snemanje je potekalo na slovenski obali, videopodoba pa prinaša romantično in vizualno razkošno zgodbo v slogu največjih regionalnih glasbenih produkcij.

Posebno pozornost v njem bosta pritegnila Karlo Godec – sanjski moški Hrvaške – in njegova slovenska izbranka Kaja Casar, ki v videospotu nastopata v glavni vlogi ter skozi prizore predstavita svojo resnično ljubezensko zgodbo. Njuna kemija pred kamero je izjemna, dodatne odzive pa je sprožil tudi prizor zaroke, ki se pojavi v eni najbolj čustvenih scen videospota. Gre zgolj za filmsko zgodbo ali subtilen namig na nekaj več? Odgovor še ni znan, jasno pa je, da bo videospot tudi zato gotovo eden najbolj komentiranih glasbenih videov to poletje.

