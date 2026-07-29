Marvel razkril novega Črnega panterja: nasledil bo pokojnega Chadwicka Bosemana (FOTO)

Nadaljevanje zgodbe o Marvelovem superjunaku Črnem panterju bo v kinematografih od 15. decembra 2028. Kot so filmski ustvarjalci nedavno povedali na konvenciji Comic Con v San Diegu, bo britanski igralec David Jonsson v vlogi sina Črnega panterja, ki ga je upodobil leta 2020 umrli igralec Chadwick Boseman.

Tretji del zgodbe o superjunaku so filmski ustvarjalci napovedali že novembra lani, je pa z oskarjem nagrajeni režiser Ryan Coogler, ki podpisuje režijo prvih dveh filmov, tokrat povedal, da bo film Črni panter 3 spremljal sina, ki odrašča in gre po stopinjah svojega očeta, kralja afriškega naroda Wakanda.

Predvidoma decembra 2028 bo v kinematografih nadaljevanje Črnega panterja. FOTO: Promocijsko gradivo

Dvaintridesetletni britanski igralec Jonsson, znan po vlogah v televizijski seriji Naložbe in filmu Veliki pohod, ki temelji na romanu Stephena Kinga iz leta 1979, na konvenciji ni bil zgovoren, saj meni, da naj film spregovori sam. Zahvalil se je skupnosti oboževalcev Marvelovega sveta za priložnost, da se ji lahko pridruži.

Prvi film o Črnem panterju je ob izidu leta 2018 zaslužil 1,3 milijarde ameriških dolarjev oziroma okoli 1,1 milijarde evrov. Ob Bosemanu, ki je star 43 let umrl za rakom na črevesju, so nastopili letošnji dobitnik oskarja za najboljšega igralca Michael B. Jordan, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Danai Gurira in Letitia Wright. Številni od njih so se pojavili tudi v nadaljevanju.

David Jonsson FOTO: Daniel Cole/Reuters

S Cooglerjevim Črnim panterjem so pri Studiu Marvel dosegli enega svojih največjih uspehov. Film o afriškem kralju T'Challi, v katerem igrajo predvsem temnopolti igralci, ni dosegel le visokih prihodkov od prodaje vstopnic v kinematografih, temveč tudi več oskarjev in velja za pomemben mejnik v pop kulturi temnopoltih. Med Marvelove superjunake pa, kot so še napovedali, prihaja kanadski igralec Ryan Gosling, ki bo prevzel vlogo superjunaka v najnovejši različici Nevidnega jezdeca. Tudi ta naj bi v kinematografe prišel leta 2028.