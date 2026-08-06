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KRATKI FILM

Med begom in srhljivo težo resničnosti: markacist Peter se poda na nevarno preizkušnjo v boju za preživetje

V neokrnjeni naravi slovenskih Alp je nastal kratki film z elementi znanstvene fantastike Prijetna koča.
Miha Možina aktivno deluje na različnih področjih avdiovizualne produkcije, ustvarja pa tudi kot glasbenik in igralec.

Miha Možina aktivno deluje na različnih področjih avdiovizualne produkcije, ustvarja pa tudi kot glasbenik in igralec.

Film je nastajal v zavetju idilične narave.

Film je nastajal v zavetju idilične narave.

V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. FOTOGRAFIJE: Nuša Selič

V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. FOTOGRAFIJE: Nuša Selič

Miha Možina aktivno deluje na različnih področjih avdiovizualne produkcije, ustvarja pa tudi kot glasbenik in igralec.
Film je nastajal v zavetju idilične narave.
V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. FOTOGRAFIJE: Nuša Selič
Ju. P.
 6. 8. 2026 | 05:22
3:04
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Med 27. aprilom in 13. julijem je na Ljubelju, Vršiču, Volovjem rebru ter v Filmskem studiu Viba film v Ljubljani potekalo snemanje kratkega igranega filma Prijetna koča režiserja in scenarista Mihe Možine. »Šestintridesetletna Liza izgubi spomin in se znajde v zavetju prijetne planinske koče, kjer vlada domačno vzdušje, prežeto s pesmijo, dobro hrano in smehom. Toda vsakič, ko zapre oči, jo tam pričaka vse bolj neizbežna grožnja. Skupaj s 40-letnim prostovoljnim markacistom Petrom, ki okreva po skrivnostni nesreči, se poda na nevarno preizkušnjo v boju za preživetje,« Slovenski filmski center (SFC) opiše zaplet.

Komična drama

Kot smo izvedeli, je Prijetna koča napeta komična drama z elementi znanstvene fantastike, ki prepleta skrivnosti navidezne resničnosti, romantični duh planinstva ter večni boj med eskapizmom in samouresničitvijo. »Film, postavljen v slikovito in neokrnjeno naravo slovenskih Alp, raziskuje človekovo težnjo po begu pred srhljivo težo resničnosti,« dodajo.

Film je nastajal v zavetju idilične narave.
Film je nastajal v zavetju idilične narave.
V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. FOTOGRAFIJE: Nuša Selič
V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. FOTOGRAFIJE: Nuša Selič

»Pritisk tesnobe me že trohni. Čas za boj? Prosim, ne. Še malo status quo, še malo varnega zavetja, še mnogo snooze … O, vse manj prijetna koča moja, prosim te. Ta naivna pesnitev pooseblja občutke, ki me pogosto pahnejo v odlašanje z življenjem. Med pisanjem scenarija in nastajanjem filma sem jih poskušal preoblikovati v nekaj žlahtnega ter se kljub njihovi teži vedno znova odločiti za korak navkreber,« je o svojem filmu dejal režiser in dodal, da je hvaležen izjemni ekipi in igralski zasedbi, s katerima so skupaj premagovali strmine – tako slovenskih gora kot slovenskega filma.

V glavnih vlogah nastopata Tamara Avguštin in Miha Razdrih. Ustvarjalno ekipo sestavljajo še direktorica filma Polona Natlačen, direktor fotografije Dejan Ulaga, oblikovalec luči Nace Tomat, prvi asistent režije Miha Dragan, scenografinja Iris Čeh, kostumografinja Tina Bonča ter oblikovalka maske Tanita Seifert. Producenta filma sta Marko Kumer Murč in Tina Glavič Novak iz produkcijske hiše Rusaalka Films. Film je nastal s finančno podporo SFC.

Z markacistom Petrom, ki okreva po skrivnostni nesreči, se poda na nevarno preizkušnjo v boju za preživetje.

Miha Možina, rojen leta 1990, je študiral filmsko in televizijsko režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani. Aktivno deluje na različnih področjih avdiovizualne produkcije, ustvarja pa tudi kot glasbenik in igralec, o režiserju zapišejo na SFC. Njegovi filmi so bili prikazani na številnih festivalih doma in v tujini, za svoje delo pa je prejel več nagrad in priznanj.

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