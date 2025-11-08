Med sanjami in morami, med oljem in vinom

LCukrarna, stavba, ki ji je Ivan Cankar pravil »samotna velika hiša, mrtvašnica živih, zavetišče umirajočih«, je bila nekoč polna spolzkih stopnišč in temnih hodnikov.

Zdaj ni več taka, se bo pa svojih nekdanjih dni zagotovo spomnila nocoj, ko bodo oder Kavarne Cukrarna zasedli slovenski atmosferični eksperimentalni black metalci Kamra, ki bodo predstavili novo ploščo Unending Confluence, ki je izšla 19. septembra pri italijanski založbi Avantgarde Music.

Kakor so zapisali organizatorji koncerta Kulturno društvo Veseli dihurčki, je njihov novi album »nekakšen čustven izbruh, ki vonj gnijočih trupel meša z opojnim vonjem jutranje kave in cigaret. Album je mentalno nestabilen, a natančno izbrušen. In ravno v tem je lepota, da ne veš, ali stopaš v sanje, moro ali v oboje hkrati. Zasanjano natančno, duhovito zlomljeno.«

Pred nastopom Kamre, ki črpa tako iz norveškega klasičnega black metala kot sodobnega death metala, k čemur doda odmerek eksperimentalnih bizarnosti, bo v Cukrarni nastopil istrski etno black metal bend Malorshiga, ki v svoji glasbi tke olje in vino, morje in sol. V živo bodo predstavil nekaj skladb s prihajajočega drugega albuma Vento, na katerem so sodelovali z mojstrom istrske ljudske glasbe Marinom Kranjcem in dalmatinsko klapo Semikanta.