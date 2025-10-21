Media center se bo tresel, metalci v družbi malce mlajših dam

Ljubljana bo nocoj prizorišče enega najbolj divjih metal večerov leta – v goste prihajajo legende ameriškega thrash in death metala. V organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki bodo na veliki oder dvorane Media center (zraven Cvetličarne) stopile skupine Testament, Obituary, Destruction in Goatwhore.

Ameriške legende Testament so z več kot 40 leti neprekinjene kariere in neštetimi klasikami, kot so Over the Wall, The Legacy in The Formation of Damnation, sinonim za tehnično izpopolnjeni in agresivni thrash metal. Njihovi koncerti so eksplozija energije, ki požene kri po žilah vsakemu pravemu metalcu, prav te dni pa so izdali nov album Para Bellum.

Pred njimi bodo nastopili floridski death metal pionirji Obituary, ki so sooblikovali celotni žanr z mračnimi, težkimi kitarskimi rifi in brutalno počasnimi tempi. Z albumi, kot so Slowly We Rot, Cause of Death in The End Complete, so postavili smernice za cele generacije bandov, njihov surovi, grozeči in mastni zvok pa je danes enako učinkovit kot na začetku njihove kariere.

Doživeti bo mogoče tudi nemške Destruction, ki spadajo v t. i. veliko četverico tevtonskega thrash metala. Nemci že od 80. let prejšnjega stoletja s svojimi hitrimi rifi in neizprosnim nastopom uničujejo odre po vsem svetu. Metalski večer pa bodo odprle brazilsko-evropske thrasherke Nervosa, ki so v 15 letih delovanja izdale pet albumov in utrdile sloves mojstric starošolskega thrasha, začinjenega s kančkom death metala.