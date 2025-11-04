Mednarodni filmski festival v nemškem Cottbusu: Ustvarjanje v času katastrof je privilegij

Od danes do nedelje bo v nemškem Cottbusu potekal mednarodni filmski festival, kamor se je v tekmovalni program celovečernih igranih filmov uvrstil prvenec režiserke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, poroča Slovenski filmski center (SFC). Režiserka je z Niko Jurman napisala tudi scenarij, svetovna premiera pa bo v petek, 7. novembra.

»Veseli me, da bo naša Ida končno predstavljena tudi v tujini in bo lahko dosegla občinstvo onkraj naših meja. S filmom sem se želela poglobiti v teme smrti, izgube, ljubezni in prijateljstva. Čutim privilegij, da lahko ustvarjam v času, ko smo priča katastrofam in genocidom po svetu, ter upam, da bo film komu v uteho in da bo njegovo sporočilo prepoznano – da nam prav ljubezen, upanje in skupnost v času brezupa lahko ponudijo zavetje in tolažbo,« je povedala režiserka pred premiero.

Prikazan bo tudi film Zemljo krast. FOTO: Lilit

Zgodba se odvija v majhni vasici sredi odročnega Prekmurja. Tam živi Ida (Lana Marić), nadobudna in zvedava desetletnica. Prepričana je, da lahko smrt njene bolehne stare mame Agice prepreči le angelsko petje, ki odmeva po bližnjem pokopališču, zato se odloči, da se bo pridružila šolskemu pevskemu zboru – čeprav je sama popolnoma brez posluha. Koproducenti filma so RTV Slovenija, Gustav Film in Film Factory. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Ustvarjalne Evrope – MEDIA in Filmskega studia Viba film.

Edinstvena in samosvoja

»Z Ester Ivakič smo prvič sodelovali leta 2016 pri njenem študijskem filmu Srdohrd in že takrat je bilo jasno, da gre za edinstveno in samosvojo filmsko ustvarjalko, kakršne pri nas še nismo imeli. Žirija Festivala slovenskega filma, ki ji je takrat podelila posebno omembo v konkurenci študijskih filmov, je v obrazložitvi zapisala, da gre za obraz prihodnosti slovenskega filma. Skoraj desetletje pozneje ima Ester končno priložnost, da to potrdi,« o režiserki pravita producenta filma, Jerca Jerič in Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Film To je rop! govori o čarovniku Rajku in birokratskem zapletu, ki mu spremeni življenje. FOTO: Temporama

V programski sklop Spekter pa sta se uvrstila dva filma: nov celovečerni igrani film režiserja Žige Virca Zemljo krast in prvenec režiserja Gregorja Andolška To je rop!. Otroška igra zemljo krast sproži večer, ki se med starši spremeni v neusmiljen dvoboj, kjer vsaka beseda postane orožje in vsaka tema – od Palestine do otroških knjig, petletnega ogrevanja in pasemskih psov – vojno polje, zapišejo pri SFC.

»Neizmerno nas veseli, da bo film na ogled v Cottbusu. To je za nas izjemen uspeh – še posebej zato, ker je nastal predvsem z veliko mero dobre volje, predanosti ekipe in skoraj brez proračuna. Veseli smo tudi, da kljub izrazito dialoški naravi filma slovenščina ni bila jezikovna ovira, ki bi preprečila njegovo prepoznavnost in razumevanje v mednarodnem prostoru. Tematsko film predstavlja kritiko Zahoda, ki se vedno znova zapleta v lastne ideološke mreže, se spotika ob vsako izrečeno besedo in banalno meri moči, medtem ko tako resna vprašanja, kot je genocid, zdrsnejo v zgolj še en besedni spopad ideologij,« o svojem filmu pravi Virc.

Več filmov si bo mogoče ogledati tudi na 36. festivalu Liffe.

To je rop! pa pripoveduje o Rajku, ki je poklicni čarovnik in si med nastopom zlomi roko, vendar mu njegova zavarovalnica Tangenta zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. Ogorčen nad krivico mu v bran stopi le dobrosrčni zavarovalniški agent Marcel, ki mu omogoči sestanek z direktorjem Tangente. A Marcel predsednika uprave v navalu jeze nepričakovano ugrabi in kmalu se vsi skupaj znajdejo na begu.

V programski sklop Hiti se je uvrstil tudi film režiserja Marka Naberšnika Belo se pere na devetdeset. Produkcijska hiša Lilit pa se bo v strokovnem programu cocoPITCH predstavila s svojim novim celovečernim projektom v razvoju z naslovom Purgatorij.

Tako Belo se pere na devetdeset kot Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo in Zemljo krast si je mogoče ogledati na 36. festivalu Liffe.