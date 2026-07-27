Postojna v ritmu opere in rocka

Postojnsko poletje tudi letos skrbi za živahno dogajanje v središču mesta, tokrat pa je Titov trg napolnil mednarodno priznani operni pevec Jure Počkaj s prijatelji. Na odru se mu je pridružila tudi pevka Nina Bužanin Simčič, bolj znana pod umetniškim imenom Ninnay, s katero sta dvourni koncert sklenila s priljubljeno skladbo Vivo per lei.

Počkaj, ki je tudi član vokalne skupine, to poletje s projektom Opera Rockstar intenzivno nastopa po Sloveniji in na Hrvaškem. Njegova posebnost je preplet opernega petja z energijo rocka, kar je predstavil tudi postojnskemu občinstvu. V projektu Jure Počkaj in prijatelji ga spremljajo Ivo Gustinčič na klavirju, Simon Šubic na kitari, Jon Ah Herlič na trobenti, Kristjan Arh na harmoniki, Žiga Klun na bobnih in Jernej Počkaj na bas kitari.

Tradicionalna turistična, kulturna in zabavna prireditev Postojnsko poletje se je začela 7. julija, organizirajo pa jo Občina Postojna, TIC in Zavod Znanje Postojna. Festival poteka pod okriljem destinacijske znamke Postojnsko in obiskovalcem ponuja raznolik program – od pravljičnih ponedeljkov in otroških sred do jazzovskih četrtkov ter koncertov ob torkih in petkih. 28. julija bodo nastopili domači trubači Pivo in čevapi, 31. julija ​Eva Boto, 11. avgusta Pop Design, letošnje Postojnsko poletje pa bo 13. avgusta sklenila Klapa Kontada.