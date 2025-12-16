Medvode bodo za en večer Nashville: prihaja božični rock’n’roll spektakel s posebnimi gosti iz ZDA

V Medvodah bo 20. decembra res vroče in to v prazničnem, rock’n’roll ritmu. Kulturni dom Medvode bo ob 19.30 gostil koncert The Sam's Fever Rock'n'Roll X-Mas Special, na katerem bodo domači kralji Elvisovega zvoka združili moči z izjemnimi gosti iz ZDA: Donna Rhodes & The Morris Family (Nashville, USA). Organizatorji obljubljajo večer božičnih klasik, gospela, soula in največjih uspešnic svetovnih legend z avtentičnim pridihom ameriškega juga.

FOTO: Press

Božične klasike, gospel in bleščice rock’n’rolla

Koncertni večer se igra na preverjeno karto: energija juga ZDA, rokenrol glamur in tista toplina, ki jo prinese gospel. Občinstvo bo slišalo božične zimzelene ter uspešnice, pri katerih so gostujoči glasbeniki, kot poudarjajo, sodelovali tudi osebno. Medvode naj bi tako za eno noč zadišale po Memphisu in Nashvillu.

Kdo so Donna Rhodes & The Morris Family?

The Morris Family veljajo za eno zanimivejših glasbenih družin ameriškega juga, z močno navezavo na Memphis in Nashville. Donna Rhodes-Morris je sodelovala z vrsto velikih imen in posodila glas nekaterim največjim hitom. Ob njej prihaja še Craig Morris, avtor, pianist in aranžer, katerega skladbe so izvajali tudi velikani ameriške glasbe. Mlada člana, Savannah in Sam Morris, nadaljujeta družinsko tradicijo in veljata za obetavni imeni Nashvilla.

Za slovensko publiko je takšen nastop prava redkost IN priložnost, da v živo sliši zvok, ki ga običajno lovimo na velikih ameriških odrih.

FOTO: Press

Sam’s Fever: več kot desetletje v službi Kralja

Skupina Sam’s Fever je nastala leta 2012 kot poklon Elvisu Presleyju, od takrat pa je zrasla v eno najprepoznavnejših evropskih imen, ko govorimo o Elvisovi zapuščini. V teh letih so izdali dva albuma (About the King in Fever), nastopali na velikih odrih, sodelovali z Elvisovimi originalnimi glasbeniki (TCB Band) in se podpisali pod več odmevnih projektov ter koncertnih večerov.

Zdaj v Medvode prinašajo svoj praznični special in če drži obljuba o »Nashvillu za en večer«, bo to koncert, ki bo zvenel kot razglednica iz Amerike, le da jo bomo odprli čisto doma.