  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONCERT

Medvode bodo za en večer Nashville: prihaja božični rock’n’roll spektakel s posebnimi gosti iz ZDA

V Kulturni dom Medvode prihaja božični rock’n’roll spektakel The Sam’s Fever Rock’n’Roll X-Mas Special z ameriškimi gosti Donna Rhodes & The Morris Family.
The Morris Family. FOTO: Press

The Morris Family. FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

The Morris Family. FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 16. 12. 2025 | 15:20
2:30
A+A-

V Medvodah bo 20. decembra res vroče in to v prazničnem, rock’n’roll ritmu. Kulturni dom Medvode bo ob 19.30 gostil koncert The Sam's Fever Rock'n'Roll X-Mas Special, na katerem bodo domači kralji Elvisovega zvoka združili moči z izjemnimi gosti iz ZDA: Donna Rhodes & The Morris Family (Nashville, USA). Organizatorji obljubljajo večer božičnih klasik, gospela, soula in največjih uspešnic svetovnih legend  z avtentičnim pridihom ameriškega juga.

FOTO: Press
FOTO: Press

Božične klasike, gospel in bleščice rock’n’rolla

Koncertni večer se igra na preverjeno karto: energija juga ZDA, rokenrol glamur in tista toplina, ki jo prinese gospel. Občinstvo bo slišalo božične zimzelene ter uspešnice, pri katerih so gostujoči glasbeniki, kot poudarjajo, sodelovali tudi osebno. Medvode naj bi tako za eno noč zadišale po Memphisu in Nashvillu.

Kdo so Donna Rhodes & The Morris Family?

The Morris Family veljajo za eno zanimivejših glasbenih družin ameriškega juga, z močno navezavo na Memphis in Nashville. Donna Rhodes-Morris je sodelovala z vrsto velikih imen in posodila glas nekaterim največjim hitom. Ob njej prihaja še Craig Morris, avtor, pianist in aranžer, katerega skladbe so izvajali tudi velikani ameriške glasbe. Mlada člana, Savannah in Sam Morris, nadaljujeta družinsko tradicijo in veljata za obetavni imeni Nashvilla.

Za slovensko publiko je takšen nastop prava redkost IN priložnost, da v živo sliši zvok, ki ga običajno lovimo na velikih ameriških odrih.

FOTO: Press
FOTO: Press

Sam’s Fever: več kot desetletje v službi Kralja

Skupina Sam’s Fever je nastala leta 2012 kot poklon Elvisu Presleyju, od takrat pa je zrasla v eno najprepoznavnejših evropskih imen, ko govorimo o Elvisovi zapuščini. V teh letih so izdali dva albuma (About the King in Fever), nastopali na velikih odrih, sodelovali z Elvisovimi originalnimi glasbeniki (TCB Band) in se podpisali pod več odmevnih projektov ter koncertnih večerov.

Zdaj v Medvode prinašajo svoj praznični special  in če drži obljuba o »Nashvillu za en večer«, bo to koncert, ki bo zvenel kot razglednica iz Amerike, le da jo bomo odprli čisto doma.

Več iz teme

koncertglasbaZDAKulturni dom MedvodeNashvilleThe Sam's Fever Rock'n'Roll X-Mas Special
ZADNJE NOVICE
15:10
Novice  |  Svet
SEVERNI MEDVEDI

Prosojna dlaka, črna koža in smrček, ki voha plen 32 kilometrov daleč

Severni medvedi so pravi velikani, kljub njihovi ljubkosti pa bližnje srečanje z njimi ni priporočljivo.
16. 12. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Stil
BODITE POZORNI

Tri nevarne posledice priprave hrane v umazani pečici

Da bi ohranili tako zdravje kot pečico, je vzdrževanje te še kako pomembno.
16. 12. 2025 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
NA STADIONU SAN SIRO

Zimske olimpijske igre bo odprla ta glasbena diva

Še posebej priljubljena je v božičnem času.
16. 12. 2025 | 14:45
14:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Po hišnih preiskavah: 20-letnik končal v priporu, za mladoletnika sodno pridržanje

Zgodilo se je na območju Kočevja.
16. 12. 2025 | 14:40
14:38
Novice  |  Slovenija
ULIČNI NASTOPI

Rupel o praznični Ljubljani: »Nisem privrženec prepovedi«; Janković: »Trubači so motili tudi mene«

Po prepovedi uličnih nastopov Zorana Jankovića se nem je oglasil nekdanji župan Dimitrij Rupel. Znano, kako visoke so globe.
Nina Čakarić16. 12. 2025 | 14:38
14:20
Novice  |  Svet
VATIKAN

Papež ne bo imel elitne skupine pomočnikov, odločal se bo z vsemi kardinali

S praznovanjem jubileja zapornikov se je sklenilo sveto jubilejno leto.
16. 12. 2025 | 14:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Manj stresa, več veselja med prazniki

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki