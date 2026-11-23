Prva dama Združenih držav Amerika Melania Trump je na premieri svoje nove dokumentarne serije Melania, The Series, ki bo predvajana v okviru Amazonovega Prime videa, ukradla vso pozornost tamkajšnjih fotografov. V Lincolnovem centru za uprizoritvene umetnosti v New Yorku se je pojavila v črni čipkasti obleki Dolce&Gabbana, ki se je popolnoma ujemala s temno preprogo. Edina težava je bila, da na premieri dvodelne serije ni bilo nobene večje zvezde Hollywooda. Pozornost je vzbudilo predvsem dejstvo, da nista prišla ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sanchez Bezos.

Za ameriško prvo damo je serija zelo oseben projekt

Na Melanijinem večeru ni bilo niti njenega moža Donalda Trumpa, saj je bil ravno takrat na turneji po Aziji, v okviru katere se je, kot smo že poročali, srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Vsi tisti, ki so pričakovali veliko parado slavnih, so torej z dogodka odšli razočarani. Nekaj ​​znanih gostov je bilo predvsem iz Trumpovega ožjega kroga, denimo nekdanja svetovalka Kellyanne Conway, nekdanja ameriška državna tožilka Pam Bondi in veleposlanik Mike Waltz. Prisotna sta bila tudi režiser Brett Ratner in Melanijin dolgoletni modni oblikovalec Hervé Pierre. Seznam gostov je bolj spominjal na majhno, zasebno srečanje Trumpovih zaupnikov kot na dogodek, poln zvezdnikov.

Marsikdo je bil najbolj presenečen nad dejstvom, da se premiere ni udeležil Bezos, ki je sicer leta 2021 odstopil s položaja izvršnega direktorja Amazona, kot njegov ustanovitelj in večji delničar ter izvršni predsednik pa ima seveda še vedno precejšen vpliv na podjetje. Tudi po njegovi zaslugi naj bi za novega Bonda izbrali Roberta Pattinsona, četudi so nekateri prepričani, da 40-letnik ni zrel za tako nalogo.

Za ameriško prvo damo je omenjena serija zelo oseben projekt. »Prvič sem vključena od začetne ideje do končnega izdelka. In vse, kar vidite, je moja ideja. Od oglaševanja do glasbe in montaže,« je razložila in dodala, da želi s serijo pokazati, kaj se dogaja v zakulisju, ko postaneš prva dama ZDA, in kaj vse ta vloga zahteva. Želi si tudi, da bi jo gledalci bolje spoznali. »To sem jaz. To je moje življenje,« pravi v seriji.