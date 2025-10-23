Melania Trump s knjigo in filmom razgalja življenje prve dame

Prva dama ZDA Melania Trump je izdala knjigo o svojem prvem bivanju v Beli hiši, tudi s spomini na otroštvo in mladost v Sloveniji, januarja pa bodo na Amazonovem filmskem portalu in konec meseca v kinodvoranah predvajali dokumentarni film o pripravah na drugo selitev v predsedniško rezidenco.

»V življenju sem bila priča številnim izjemnim dogodkom, srečala sem neverjetne ljudi,« je v knjigi Melania zapisala prva in najbrž lep čas edina Slovenka v Beli hiši. »Bili so trenutki veselja in zmagoslavja, pa tudi izzivov in žalosti.« Po knjižnem opisu ameriške (in delčka slovenske) novejše preteklosti do konca prvega predsedniškega mandata žena Donalda Trumpa se je ameriška prva dama v mesecih pred drugim vstopom v Belo hišo postavila pred kamere. Po uradni izjavi studia Amazon MGM bo dokumentarec pokazal vrnitev gospe Trump v eno od najvplivnejših vlog na svetu.

Mnogi so jo podcenjevali.

Melanio Trump so mnogi podcenjevali, na družbenih omrežjih so jo na primer pozivali, naj dvakrat pomežikne, če potrebuje pomoč. Nekateri so se hoteli s poznanstvom z njo okoristiti: nekdanja prijateljica in svetovalka Stephanie Winston Wolkoff je o njej objavila knjigo. Melanijin odgovor je dokumentarni film; napovednik zanj jo prikazuje, ko se odpravlja na še eno od svojih poti.

​Trumpova predvolilna menedžerka iz prve predsedniške kampanje Kellyanne Conway je večkrat povedala, da je za zaprtimi vrati vedno poslušal ženino mnenje. FOTO: Aaron Schwartz/Reuters

Dvajset dni pred ponovno selitvijo v Belo hišo so jo povsod spremljale kamere, dokumentarni film Melania pa bodo januarja najprej predvajali na portalu Amazon Prime Video, nato še v kinodvoranah. Poročajo, da je Amazonov šef Jeff Bezos zanj porabil 40 milijonov dolarjev (34,5 milijona evrov). Velik del denarja naj bi šel h glavni zvezdi, ki ni le prva dama, ampak tudi poslovna ženska.

40 MILIJONOV dolarjev je stalo snemanje.

Kritiki so se že sprijaznili s tem, da je njen zakon bolj trden, kot so menili, da je, zdaj pa spoznavajo, da mati devetnajstletnega Barrona veliko bolj uživa v vlogi ameriške prve dame, kot so ji pripisovali. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom se pogaja za vrnitev ugrabljenih ukrajinskih otrok družinam in po besedah njenega moža je odločilno pripomogla k njegovemu zaostrovanju odnosov z napadalko Ukrajine. ​Trumpova predvolilna menedžerka iz prve predsedniške kampanje Kellyanne Conway je večkrat povedala, da je za zaprtimi vrati vedno poslušal ženino mnenje.

V njegovem drugem mandatu Melania noče ostati za zaprtimi vrati. Z dokumentarcem, kakršnega v svetu ameriških prvih dam še ni bilo, jih bo kmalu odškrnila sama. V režiji Bretta Ratnerja, ki ga s tem rešuje obtožb gibanja #jaztudi, bo lahko svetovna javnost pokukala v svet geopolitike, visoke mode in mednarodne filantropije, so zapisali v sporočilu za javnost. V kadrih naj bi se pojavili tudi sin Barron, mož Donald in drugi družinski člani, gledalci pa si bodo lahko ogledali washingtonsko rezidenco ameriškega predsednika, Trumpovo stolpnico v New Yorku in floridski Mar-a-Lago.