Melania zaslužila že 13,35 milijona dolarjev

Režiser filma Fantomska nit Paul Thomas Anderson ter glasbenik Jonny Greenwood iz skupine Radiohead, ki je prispeval glasbo za omenjeni film, zahtevata umik filmske glasbe iz Fantomske niti, ki jo je mogoče slišati v dokumentarcu o trenutni prvi dami ZDA Melania. Kot menita, pomeni uporaba filmske glasbe v dokumentarcu kršitev Greenwoodove pogodbe. »Ugotovila sva namreč, da je del filmske glasbe iz Fantomske niti uporabljen v dokumentarcu Melania. Čeprav Jonny Greenwood ni lastnik avtorskih pravic za glasbo, se Universal ni posvetoval z njim o uporabi te glasbe s strani tretje osebe, kar je kršitev pogodbe, ki jo je sklenil Greenwood. Zaradi tega sta Jonny in Paul Thomas Anderson zahtevala, da se glasba umakne iz dokumentarca,« je zapisano v izjavi, ki jo je spletni portal Variety pridobil od Greenwoodovega tiskovnega predstavnika.

Po prvotnih napovedih naj bi dokumentarni film Melania v režiji Bretta Ratnerja prinesel podrobnejši vpogled v življenje ameriške prve dame, a po mnenju številnih ne razkrije prav nič novega. Kljub temu je v dveh koncih tedna od izida v ZDA zaslužil že 13,35 milijona ameriških dolarjev, kar je po navedbah Varietyja izjemen dosežek za dokumentarni film, ki ne govori o naravi ali glasbi. Dokumentarec Melania je sicer stal več kot kateri koli dokumentarni film v zgodovini. Amazon MGM je zanj namenil ogromno denarja, saj je film in spremljajočo dokumentarno serijo, namenjeno neposrednemu predvajanju, kupil za 40 milijonov dolarjev, nato pa porabil še 35 milijonov dolarjev za trženje filma v kinematografih. Vse to so povsem nepredstavljivi izdatki, še posebno ob upoštevanju dejstva, da dokumentarci tradicionalno ne prinašajo velikih prihodkov od prodaje vstopnic, je še zapisal Variety.