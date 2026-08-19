Metalsko poletje ne popušča

Poletna koncertna sezona bo dobila tudi konkretno dozo tehnične brutalnosti. V Menzo pri koritu na Metelkovi prihajajo ameriški mojstri tehničnega death/thrash metala Revocation, ki že dve desetletji veljajo za eno najbolj cenjenih imen sodobnega ekstremnega metala.

Skupina je prepoznavna po izjemni tehnični dovršenosti, zapletenih kitarskih strukturah in brezkompromisni energiji, ki jo združujejo z agresijo death in thrash metala. Prav ta kombinacija jim je skozi leta prinesla zvesto občinstvo po vsem svetu in sloves enega najbolj eksplozivnih koncertnih skupin svoje generacije. Njihovi nastopi slovijo po intenzivnosti, natančnosti in nepopustljivem tempu, zato se tudi na ljubljanskem koncertu obeta večer za ljubitelje najtrših glasbenih izrazov. Večer bo odprla domača skupina Morost, eno bolj zanimivih imen slovenske ekstremne scene. S temačno mešanico death metala, progresivnih elementov in atmosferične teže so si v zadnjih letih ustvarili prepoznaven izraz ter si pridobili ugled tako doma kot v tujini. Njihovi nastopi so intenzivna in temačna izkušnja, ki se bo odlično dopolnila s tehnično brutalnostjo glavnih gostov večera. Metelkovo tako čaka koncert, namenjen vsem, ki imajo radi zahtevnejšo, glasno in brezkompromisno metalsko godbo.