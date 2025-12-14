Mi2 imajo novi album

Skupina Mi2 po razprodanem koncertu v dvorani Stožice ter po izidu albuma z naslovom Akustično – Cankarjev dom zaokrožuje izjemno jubilejno leto. Akustični album so posneli februarja lani na dveh zaporednih, prav tako razprodanih koncertih v Cankarjevem domu. Izšel je v digitalni obliki in je že na voljo na platformah za pretakanje glasbe, na njem pa je cvetober koncertnega repertoarja Mi2, ki ga sestavljajo njihove največje uspešnice v novi, mirnejši, bolj nežni luči, ter tudi tiste, ki na koncertih pogosto ostajajo spregledane. Po skladbi Midva akustično, ki je nedavno izšla tudi kot singel, se zvrstijo še Štajersko nebo, Zbudi me za 1. maj, Sveta Margareta, Hči vaškega učitelja, Matilda, Vijolice, Sladka kot med, Čakal sem te kot kreten, Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba, Odhajaš ter Večer pred Rudekovo gorco, Lanski sneg, Odvisen od vremena, Šlager, O grlo in mnoge druge. Skupaj jih je 22. Objavili so jih z vsemi tistimi okraski, posebnostmi, ki pritičejo tovrstni izvedbi in posnetkom. Tudi improvizacijo, pogovori med člani na odru in interakcijo z občinstvom, kar poslušalca popelje v pristno in intimno vzdušje Gallusove dvorane. Takratni standardni postavi Mi2 Tonetu Kregarju, Jerneju Dirnbeku, Robertu Novaku, Igorju Oraču, Davorju Klariču in Franciju Zabukovcu so se na odru pridružili še tolkalist Blaž Celarec, saksofonist Anže Zaveršnik, za miks in obdelavo zvoka pa je poskrbel Drago Popovič.

Kot pravijo člani Mi2, je izid novega albuma odličen uvod v prihajajoče leto, ki bo v znamenju akustičnih koncertov po številnih, tudi manjših krajih in odrih po Sloveniji, od Cankarjevega doma do Rogatca, portoroškega Avditorija do Murske Sobote, Žičke kartuzije, Celjskega gradu in drugod. Poleg njihovih že skoraj ponarodelih uspešnic bodo v ospredje prišle redko izvajane skladbe, ki jih sicer pogrešamo na njihovem standardnem repertoarju. Nastopili bodo v razširjeni zasedbi, saj se jim bosta tudi tokrat pridružila Celarec in Zaveršnik. Napovedujejo, da bodo akustični koncerti prava posebnost in lepa izkušnja, saj bodo poleg glasbe prišli v ospredje pristnejši kontakti z občinstvom in možnost za več interakcije pa tudi humorja.