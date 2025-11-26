MI2 SE umirjajo in obračajo v intimo. Po dinamičnem jubilejnem letu, v katerem so zaznamovali 30 let delovanja z neponovljivim koncertom v razprodani dvorani Stožice, izdali tri nove skladbe in stali na mnogih drugih odrih po Sloveniji, bodo prihodnje leto izklopili elektriko – Mi2 za leto 2026 napovedujejo obsežno akustično turnejo. Še pred prihodom novega leta pa predstavljajo skladbo Midva akustično, ki je bila posneta na njihovem zadnjem koncertu v Cankarjevem domu leta 2024. Tokrat jo predstavljajo v tišji, nežnejši in živi akustični izvedbi, v kateri nostalgično besedilo pride še bolj do izraza. Mi2 so jo pustili takšno, kot je bila posneta: z vsemi tistimi majhnimi okraski, ki v živo odigrane skladbe obogatijo in jim dajo karakter. Skupina je za prihodnje leto napovedala zajetno število akustičnih koncertov po večjih in manjših krajih in odrih po Sloveniji – od portoroškega Avditorija do Murske Sobote, od Slovenj Gradca do Rogatca, od Cankarjevega doma do Celjskega gradu. Za prihajajoče nastope bodo prevetrili svoj akustični koncertni program in nastopili v razširjeni zasedbi – na odru se jim bodo pridružili tolkalist Blaž Celarec in trobila.