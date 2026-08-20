Mi2 osvajajo tudi jesen

Mi2 tudi v koncertno jesen vstopajo nekoliko drugače, kot smo jih vajeni. Priljubljena slovenska skupina nadaljuje uspešno turnejo Natur(i), na kateri svoje največje uspešnice predstavlja v akustični, bolj intimni in nekoliko predrugačeni podobi. Po številnih koncertih v prvi polovici leta jih čaka še niz nastopov, ki se bo začel pod milim nebom, nato pa preselil v kulturne domove in dvorane. V okviru turneje so Mi2 letos že nastopili v Cankarjevem domu, na Celjskem gradu, v Žički kartuziji, na gradu Bogenšperk in v Avditoriju Portorož.

Na odru jih spremlja kar 11-članska zasedba, zaradi katere njihove dobro znane skladbe dobivajo povsem nove barve. Poleg akustičnih kitar, klavirja in tolkal so aranžmaje obogatili še s pihali in trobili – saksofonom, pozavno, trobento in krilovko, ki jih občinstvo v takšni kombinaciji z Mi2 doslej ni bilo vajeno. Prav zaradi drugačne spremljave pridejo še bolj do izraza tudi besedila. Interpretaciji Toneta Kregarja in Jerneja Dirnbeka – Dimka sta bolj osebni, aranžmaji pa polni drobnih presenečenj, od klavirskih in kitarskih vložkov do nepričakovanih zvokov. Dimek med koncertom poprime tudi za harmoniko, Kregar pa stik z občinstvom pogosto poišče kar med obiskovalci. V takšnem okolju se med skupino in poslušalci ustvari še tesnejša vez.

Poletje so zaznamovali številni koncerti. FOTO: ALEŠ ŽNIDARŠIČ

Turneja Natur(i) tako ni le akustična različica klasičnega koncerta Mi2. Skupina je v ospredje postavila tudi skladbe, ki so v preteklosti morda ostajale v senci največjih uspešnic, zdaj pa v novih aranžmajih dobivajo novo življenje. Hkrati pesmi ohranjajo prepoznavni značaj, zaradi katerega so Mi2 skozi leta postali ena najbolj priljubljenih slovenskih rockovskih skupin. Jesenski del turneje se bo začel 28. avgusta v Ajdovščini na grajskem obzidju Castra. Sledili bodo nastopi na Škofjeloškem gradu 5. septembra, na gradu Vurberk 12. septembra, v Slovenj Gradcu 2. oktobra, Idriji 17. oktobra in Kulturnem domu Krško 20. novembra. Tako bodo zadnje poletne večere še lovili na prostem in v zavetju grajskih zidov, s prihodom hladnejših dni pa se bodo preselili v toplino dvoran.

Na odru jih spremlja kar 11-članska zasedba, zaradi katere njihove dobro znane skladbe dobivajo povsem nove barve.

Mi2 bodo konec avgusta nastopili tudi v sklopu praznovanja občinskega praznika v Sežani, kjer se bo v več kot mesecu dni zvrstilo več kot 40 dogodkov. Kot glasbeni gostje se bodo pridružili domači skupini Nočni skok, med nastopajočimi pa bodo tudi klapa Leut in skupina Bačino. Za skupino, ki je vajena velikih odrov in glasnih rokovskih večerov, Natur(i) tako ostaja dokaz, da njihove pesmi odlično delujejo tudi v bolj neposredni in intimni obliki in prav v tem je poseben čar njihove koncertne zgodbe.