Mi2 z Natur(i): ko akustika razkrije skrite plasti njihovih hitov

SKupina Mi2 bo tudi letošnje poletje preživela na odrih po vsej Sloveniji. Po praznovanju 30-letnice so glasbeniki občinstvu predstavili akustično turnejo Natur(i), s katero svoje največje uspešnice predstavljajo v nekoliko drugačni, bolj intimni podobi.

Že 12. junija bodo nastopili na Celjskem gradu, dan pozneje pa v Avditoriju Portorož. Julija sledita še nastopa na gradu Bogenšperk in v Žički kartuziji, kjer bo akustični repertoar zaživel v posebnem ambientu zgodovinskih prizorišč. Turneja Natur(i) ni zgolj akustična različica znanih skladb. Mi2 so svoj repertoar na novo preoblikovali in mu dodali svežo zvočno podobo. Na odru se jim pridružita mini brass orkester pod vodstvom Anžeta Zaveršnika in perkusionist Blaž Celarec, kar zasedbo razširi na kar enajst glasbenikov. V ospredje tako stopijo podrobnosti, ki jih v električni izvedbi pogosto preslišimo, dodatno težo pa dobijo tudi besedila skladb. Poleg akustičnih večerov jih bodo oboževalci lahko ujeli še na največjih poletnih festivalih in prireditvah. Skupina bo tudi letos združevala nežnost akustičnih interpretacij in surovo energijo rockerskih koncertov.