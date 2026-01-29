Mikića omrežila še ena znana Slovenka (VIDEO)

Pevka Nina Donelli, ki je v glasbeni svet vstopila zelo mlada, je z leti postala prepoznavna po pesmih, ki dosegajo milijonske oglede. Pred kratkim je postala mama, prav ta izkušnja pa jo je, kot pravi, zelo spremenila in omehčala. Glasbeni svet jo je utrdil, saj je danes samozavestnejša kot kdaj prej. Po porodu je posnela pesem, ki ima poseben pomen, zato je bila zanjo drugačna tudi sama izkušnja snemanja. »Res sem nekoliko drugačna, v sebi imam več mehkobe, a tudi več moči,« pravi Nina, ki je z ekipo snemala videospot v Ljubljani, pri minus enajstih stopinjah. »Res je bil mraz, to je snemanje naredilo še zahtevnejše. Zdaj, ko je izdelek končan, sem ponosna tako na skladbo kot videospot.« Družbo v videospotu ji dela znani Slovenec Igor Mikić, ki se letos vrača tudi na televizijske zaslone. Tekmoval bo namreč v resničnostnem šovu Kmetija, od znanih Slovencev pa mu bosta družbo delali La Toya in Carmen Osovnikar. Mikić je v vlogi igralca pred kratkim nastopil tudi v videospotu pesmi Ti i ja mednarodno priljubljene pevke Senidah.

Nina Donelli se po rojstvu hčerke vrača h glasbi. FOTO: SANDI KELC

Nova skladba Nine Donelli z naslovom Neke oči zelene govori o ženski, ki ne čaka več, da jo bo nekdo izbral ali razumel. »Ta ženska zna postaviti meje. Ne verjame več praznim obljubam, ne naseda lepim besedam in se ne spušča več v odnose ali situacije, kjer mora vedno znova dokazovati svojo vrednost,« nam vsebino opiše simpatična pevka, ki bo seveda razveseljevala ljudi tudi z že znanimi hiti. Nina je zagotovila, da se v času njene odsotnosti ni veliko spremenilo, njena energija ostaja njen zaščitni znak, prav tako izstopajoče modne kombinacije. »Zelo se veselim vrnitve na odre, saj sem jih zelo pogrešala.« Usklajevanje vaj, nastopov, intervjujev in družinskega življenja je danes zanjo izziv, pri katerem ni sama. Pomaga ji partner, veliko oporo ima tudi pri obeh babicah, ki sta, kot pravi, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.