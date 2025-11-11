Mile Kekin (Hladno pivo) v Ljubljani

Galerija
Po lanskoletnem razprodanem koncertu se Mile Kekin, nekdanji pevec in avtor večine uspešnic legendarne skupine Hladno pivo, 14. novembra vrača v ljubljanski Orto Bar. Tokrat prihaja v sklopu turneje »Soundtrack za život«, kjer bo občinstvo popeljal skozi najbolj prepoznavne pesmi svoje bogate kariere, od punkrockovskih klasik do novih, iskrenih izpovedi.
Na odru bo prepletel preoblikovane hite Hladnega piva, pesmi z odlično sprejetega samostojnega albuma Nježno đonom in povsem novo skladbo »Ilica i Marica«. Ta je nastala po odmevnem dogodku, ko so Kekina letos aprila aretirali zaradi političnih pritiskov, povezanih z njegovo ženo Ivano. »Lovite me, hijene, zaradi moje čudovite svetlolaske,« poje v refrenu. Neposredno, ironično in brez olepševanja.
