Mile Kekin (Hladno pivo) v Ljubljani

Po lanskoletnem razprodanem koncertu se Mile Kekin, nekdanji pevec in avtor večine uspešnic legendarne skupine Hladno pivo, 14. novembra vrača v ljubljanski Orto Bar. Tokrat prihaja v sklopu turneje »Soundtrack za život«, kjer bo občinstvo popeljal skozi najbolj prepoznavne pesmi svoje bogate kariere, od punkrockovskih klasik do novih, iskrenih izpovedi.

FOTO: Press

Na odru bo prepletel preoblikovane hite Hladnega piva, pesmi z odlično sprejetega samostojnega albuma Nježno đonom in povsem novo skladbo »Ilica i Marica«. Ta je nastala po odmevnem dogodku, ko so Kekina letos aprila aretirali zaradi političnih pritiskov, povezanih z njegovo ženo Ivano. »Lovite me, hijene, zaradi moje čudovite svetlolaske,« poje v refrenu. Neposredno, ironično in brez olepševanja.