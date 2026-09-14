Mile Kekin z novim singlom »Marko nogomet« oktobra prihaja tudi v Ljubljano (VIDEO)

Mile Kekin, nekdanji pevec skupine Hladno pivo, predstavlja novi singel »Marko nogomet«, s katerim napoveduje prihajajoči album »PUN.K Mile Kekina«. Skladbo bo v okviru regionalne koncertne turneje predstavil tudi v Sloveniji, kjer bo 16. oktobra nastopil v ljubljanskem Orto baru.

FOTO: Neonski

Pesem govori o skrivnostih, ki jih ljudje skrivajo v svojih mobilnih telefonih, partnerskih odnosih, zakonskih brodolomih in novih začetkih. Naslov skladbe izhaja iz ideje, da bi nekdo stik osebe, s katero ima skrivno razmerje, v telefonu shranil pod manj sumljivim imenom. Kekin se v pesmi poigrava tudi z izmišljeno »znanstveno raziskavo«, po kateri naj bi moški ljubice v telefonih skrivali pod imenom »Marko nogomet«, ženske pa naj bi izbirale imena, kot sta »Maja triatlon« ali »Ivana ples«.

»Marko nogomet nima nobene zveze z Markom, še manj pa z nogometom. Pesem je predvsem skrito sporočilo za vse tiste, ki skrivajo sporočila,« pravi Kekin.

FOTO: Neonski

Ob tem dodaja, da skladba ni zgolj humorna. »Pesem govori tudi o pomenu skupnega muziciranja v poznejših letih in seveda o tem, kako pomembno je po zakonskih brodolomih ohraniti lep odnos z mamo.«

Videospot za skladbo je režiral Tomislav Fiket.

Novi album in koncert v Ljubljani

»Marko nogomet« je prvi singel s prihajajočega albuma »PUN.K Mile Kekina«. Kekin pravi, da naslov albuma precej natančno povzema njegovo duševno stanje zadnjih let, po izidu pa napoveduje tudi koncertno turnejo.

V okviru turneje bo 16. oktobra nastopil v ljubljanskem Orto baru, kjer bo predstavil nove skladbe in preostanek svojega avtorskega repertoarja.