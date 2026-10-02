Miley Cyrus po 13 letih znova na vrhu

Deseti studijski album ameriške pevke Miley Cyrus Bass Persuades je debitiral na prvem mestu lestvice Billboard 200. Prvič po več kot desetletju se je ameriška glasbenica zavihtela na sam vrh lestvice 200 najboljših albumov, ki velja za merilo odličnosti v glasbi. Nazadnje ji je kraljevala leta 2013, ko je v svet poslala album Bangerz.

»Doseči prvo mesto pomeni več kot le zmago. Ta proces mi je prinesel nekaj najlepših trenutkov. Vsi vpleteni so ga omogočili, poskrbeli pa so tudi, da je bilo zabavno in nepozabno,« je navdušena 33-letnica zapisala na družbenih omrežjih ter se zahvalila založbi Atlantic, svoji ekipi in vsem, ki jo spremljajo na tej poti. Posebno zahvalo je namenila tudi oboževalcem, ki se imenujejo Smilers. »Zaradi vas se moj svet vrti. Ustvarjanje glasbe za vas v moje življenje prinaša neizmerno veselje,« je delila v zapisu ob fotografiji ogromne številke ena iz belih vrtnic.

Hannah Montana jo je izstrelila med svetovne zvezde. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Novi album je v njeni bogati zbirki glasbenega materiala, ki obsega tudi njeno delo kot lik Hannah Montana v televizijski seriji mreže Disney Channel, njen šesti, ki je zasedel prvo mesto na lestvici Billboard 200, in 16., ki se je uvrstil med najboljšo deseterico, poroča Billboard. Lestvica upošteva prodajo fizičnih ter digitalnih kopij albuma in posameznih pesmi, pa tudi pretočna predvajanja glasbe. Prodajo albuma v prvem tednu po izidu naj bi spodbudila tudi njegova dostopnost v različnih formatih; na voljo je bilo namreč 16 različic vinilnih plošč, devet različic zgoščenk, šest različic za digitalni prenos in ena različica na kaseti. Naslovna skladba in prvi singel plošče Bass Persuades, ki je izšel na začetku septembra, je debitiral na 35. mestu lestvice Billboard Hot 100. Izid nove glasbe bo zvezdnica, ki je letos dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu in barbiko po svoji podobi, pospremila s koncertoma, ki bosta sredi oktobra v Los Angelesu. V zadnjih letih Miley Cyrus ne nastopa pogosto, na zadnjo svetovno turnejo, Bangerz, je odšla leta 2014.