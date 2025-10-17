Mili Korpar je skomponirala novo (VIDEO)

Mili Korpar, rojena kot Milica Halusek, hrvaško-slovenska pevka, je za duo Remi napisala pesem Nikoli ni prepozno. »Duo Remi tvorita Ida in Franjo, moja prijatelja, ki sta se po nekaj letih sodelovanja s skupino Fosili odločila, da znova nadaljujeta nastope kot duo Remi, ki sta ga sicer imela že prej,« nam pove Mili Korpar, ki v Sloveniji živi že 26 let, v tem času pa je ustvarila več kot 270 besedil in več melodij tako za znane kot manj znane slovenske izvajalce, od Klapovuhov, Zlatka Dobriča in Natalije Verboten do Damjana Murka, Nove Legije in drugih. »Pesem z naslovom Nikoli ni prepozno je iskrena oda življenju, dobrosrčnosti in radosti. Sporoča, da leta niso ovira za srečo, ljubezen in veselje. Pomembno je, da ostanemo pošteni, dobri in hvaležni. S toplino in optimizmom nas opominja, da živimo le enkrat, zato moramo uživati vsak trenutek,« pravi pevka. Za pesem je duo Remi na čudoviti lokaciji v Kamniški Bistrici posnel videospot, in to z Boštjanom Cerarjem. »Tako sem tudi jaz spoznala še en lep kotiček Slovenije, ki me je zelo navdušil,« še pove Mili.