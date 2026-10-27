Milijarderjeva zarota ali poslovna polomija? Dokumentarni film Musk je po vsega enem tednu skoraj izginil iz ameriških kinematografov

Dokumentarni film Musk ameriškega režiserja Alexa Gibneyja je po poročanju na portalu Showbiz411 po vsega enem tednu skoraj izginil iz ameriških kinematografov. Film, ki govori o življenju, poslovnih podvigih in političnem vplivu milijarderja Elona Muska, so sprva predvajali v štirih kinematografih, še prej na filmskem festivalu v Benetkah, 16. oktobra pa so distribucijo razširili na 472 dvoran. Teden dni pozneje so ga, kot so poročali na portalu, umaknili iz skoraj vseh. Po njihovih navedbah so gledalci na družbenih omrežjih poročali, da so bile projekcije, za katere so kupili vstopnice, odpovedane brez predhodnega opozorila. V New Yorku je film na sporedu le še v peščici dvoran, med drugim v kinu Angelika na Manhattnu, kjer so ga predvajali enkrat na dan – v dopoldanskih urah.

Film distribuira podjetje Bleecker Street Films, ki ga je sredi oktobra kupila družba Outerlight Entertainment, podprta s premoženjem ustanovitelja eBaya ­Pierra Omidyarja. Omidyar velja za enega od Muskovih političnih nasprotnikov, res pa je, da je Musk svoj prvi veliki posel sklenil prav z njim, ko je ustanovitelj eBaya kupil plačilno podjetje PayPal.

Glavni akter dokumentarca je zavrnil sodelovanje z režiserjem. FOTO: Yves Herman/Reuters

Gibneyjev film traja skoraj štiri ure. Musk je v dokumentarcu prikazan izrazito kritično. Pri nastajanju ni sodeloval, zato so njegove izjave v filmu upodobljene z digitalnim likom Elona Muska, izdelanega s pomočjo umetne inteligence.

Musk je dokumentarec označil za propagandni napad, režiserju očital pomanjkanje integritete in zagrozil s tožbo. Muskovo družbeno omrežje X je zavrnilo oglaševanje filma. Tudi TikTok je začasno suspendiral oglaševalski račun filma, nato pa ga je po odzivih uporabnikov ponovno vzpostavil.

Na portalu Showbiz411 ne vztrajajo izključno pri interpretaciji, da je Musk s sozarotniki dosegel umik dokumentarca iz kinodvoran. Po podatkih filmske baze Box Office Mojo je film ob koncu tedna med 16. in 18. oktobrom v 472 kinematografih prinesel v blagajne približno 314.000 dolarjev, kar je okoli 666 dolarjev na dvorano. Skupni ameriški zaslužek je bil po drugem koncu tedna približno 403.000 dolarjev. Hkrati je Gibneyjev dokumentarec izrazito dobro ocenjen: na portalu Rotten Tomatoes ugotavljajo, da mu je več kot devet desetin filmskih kritikov namenilo pozitivne ocene.