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THE CHOSEN

Milijoni gledalcev so navdušeni: zdaj na slovenske televizije prihaja serija, o kateri govori ves svet

Gre za svetovno uspešnico, ki je nastala s pomočjo tisočev podpornikov, pri njenem snemanju pa so sodelovale množice ljudi.
FOTO: Press Release
FOTO: Press Release
S. N.
 1. 11. 2026 | 07:25
 1. 11. 2026 | 08:52
2:48
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Na slovenske televizijske zaslone prihaja serija, ki je pritegnila milijone gledalcev po vsem svetu. Izvoljeni (The Chosen) niso običajna zgodba o Jezusovem življenju. Gre za svetovno uspešnico, ki je nastala s pomočjo tisočev podpornikov, pri njenem snemanju pa so sodelovale množice ljudi. 

Serija Izvoljeni prikazuje življenje Jezusa Kristusa skozi oči ljudi, ki so ga poznali. V ospredju niso le svetopisemski čudeži, temveč tudi prijateljstva, družinski odnosi, strahovi in življenjske preizkušnje njegovih najbližjih spremljevalcev. Jezusa upodablja igralec Jonathan Roumie, ki ga gledalci spoznajo tudi v povsem vsakdanjih trenutkih – med pogovori, skupnimi obroki in celo šaljivimi pripombami. Prav takšen, bolj človeški prikaz znane svetopisemske zgodbe je eden od razlogov za izjemno priljubljenost serije.

Za en sam prizor načrtovali 12.000 statistov

Ena najbolj osupljivih zanimivosti je povezana s snemanjem tretje sezone. Za prizor, v katerem Jezus po svetopisemski pripovedi s petimi hlebi kruha in dvema ribama nahrani 5000 ljudi, so ustvarjalci načrtovali sodelovanje kar 12.000 statistov v štirih dneh.

Med njimi so bili predvideni oboževalci iz 36 držav in vseh 50 ameriških zveznih držav. Za potrebe snemanja so v Teksasu zgradili tudi obsežno rekonstrukcijo starodavnega Kafarnauma, mesta ob Galilejskem jezeru, kjer je deloval Jezus.

Serijo so omogočili običajni ljudje

Še bolj presenetljiva je zgodba o nastanku serije. Ustvarjalci na začetku niso imeli običajnega televizijskega financiranja, zato so se obrnili neposredno na občinstvo. Več kot 16.000 vlagateljev je za prvo sezono prispevalo več kot 10 milijonov dolarjev. Projekt je tako podrl takratni rekord množičnega financiranja filmske oziroma televizijske produkcije.

Kdaj si bomo serijo lahko ogledali v Sloveniji?

Za slovenske gledalce prihaja dobra novica. Uvodni del serije Izvoljeni bo na Planetu predvajan v nedeljo, 1. novembra 2026, ob 20. uri. Nato bo serija na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri.

Kar se je začelo kot neodvisen projekt režiserja Dallasa Jenkinsa, je z leti preraslo v svetovno uspešnico. Po podatkih ustvarjalcev je serija dosegla več kot 200 milijonov gledalcev in presegla 770 milijonov ogledov posameznih epizod.

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