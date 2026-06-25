Mislite, da je harmonika doma samo v Sloveniji? Ko boste slišali tega fanta iz Istre, boste ostali brez besed (VIDEO)

Ivan Licul je 26-letni harmonikar iz Istre, ki velja za enega najbolj iskanih glasbenikov na Hrvaškem, saj letno naniza več kot 300 nastopov. Po izobrazbi je diplomirani profesor glasbene pedagogike, v preteklosti pa se je aktivno ukvarjal z nogometom. Športu se zaradi pomanjkanja časa ne posveča več tako intenzivno kot v preteklosti, mu pa šport še vedno pomaga ohranjati fizično pripravljenost, ki jo potrebuje za intenziven glasbeni ritem in večurne nastope.

Čeprav je občinstvo doslej osvajal predvsem z interpretacijami tujih skladb in lahkotno prehaja med klasično glasbo, sevdahom ter zabavnimi hiti, je pred kratkim naredil korak naprej in izdal svojo prvo avtorsko pesem »Ala šu, ala daj«. Skladbo je navdihnil istrski melos, z njo pa napoveduje začetek svoje avtorske poti, ki jo želi v prihodnosti kronati z lastnim albumom.

Licul je že igral na velikih odrih kot predskupina uveljavljenim imenom, kot sta Halid Bešlić in Plavi Orkestar, kmalu pa ga čaka še nastop pred Harisom Džinovićem v puljski Areni. Njegove največje sanje ostajajo samostojni koncert na tem prestižnem zgodovinskem prizorišču. Kljub prepoznavnosti in laskavim primerjavam z najboljšimi ostaja prizemljen, poudarja pomen skromnosti in podporo družine, svoje ljubezensko in zasebno življenje pa uspešno ohranja stran od žarometov.