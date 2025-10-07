Mit, ki navdušuje in bega že 2500 let (FOTO)

V Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor so si obiskovalci ogledali mariborsko premiero mednarodne koprodukcije Medeja v režiji priznanega režiserja Martina Kušeja. Projekt, ki je nastal v sodelovanju z Dubrovniškimi poletnimi igrami in Hrvaškim narodnim gledališčem v Varaždinu, je občinstvo prevzel z drzno reinterpretacijo klasičnega mita o ženski, ki se upre družbenim omejitvam in plača najvišjo ceno. Uprizoritev združuje besedili Medeja švicarsko-avstralskega dramatika Simona Stona in Medeamaterial nemškega pisca Heinerja Müllerja.

Z njunim prepletom sodobnosti in antičnega mita predstava razkriva brezčasne teme izključenosti, nasilja, izgube ter demonizacije ženske, ki preseže meje, ki jih določa družba. V središču zgodbe je Ana, briljantna znanstvenica in mati – Medeja 21. stoletja. V racionalnem in navidezno urejenem svetu izgubi vse: kariero, partnerja, otroke in svojo identiteto. Gre za tragično pripoved o ženski, ki postane nezaželena, ko ne ustreza več pričakovanjem sistema, ki jo je sam ustvaril.

Prevajalka in dramaturginja Vesna Đikanović poudarja, da je Medeja eden najbolj skrivnostnih in večplastnih ženskih likov dramskega sveta. »Nosi moč vseh žensk, ki jih skozi zgodovino družba izključuje. Njihov boj vedno pretrese ustaljeni red – v svetu, kjer ni zmagovalcev, ženska ne more zmagati,« je dejala. Režiser Kušej je sodobno verzijo mita združil z Müllerjevo jezikovno intenzivnostjo in ustvaril izjemno napeto, vizualno dovršeno tragedijo.

»Medeja ostaja skrivnost in izziv. Gledalec ne sme oditi nepoškodovan – mora biti ganjen, prizadet, pretresen,« je dejal po premieri. V predstavi nastopajo Helena Minić Matanić, Uliks Fehmiu, Julija Klavžar, Maša Žilavec, Vladimir Vlaškalić, Aleš Valič, Tvrtko Kolar in Jan Rendić. Martin Kušej, režiser slovenskega rodu iz Celovca, velja za enega najvplivnejših evropskih gledaliških ustvarjalcev. Njegove predstave so prepoznavne po drznih reinterpretacijah klasikov, močni družbenokritični noti in izraziti vizualni estetiki. Bil je tudi direktor dunajskega Burgtheatra. Medeja je njegovo prvo sodelovanje z mariborsko Dramo.

Mednarodna koprodukcija je posodobila klasični mit, ki v mogočni predstavi osvetljuje teme, kot so nasilje, izključenost in družbeni pritisk. FOTO: MEDIASPEED.NET

Najzvestejši klub oboževalcev Maše Žilavec, ki je ta večer stala na odru. Njen mož, igralec Gorazd Žilavec, je v teater prišel z njunim celotnim podmladkom. Jana Bjelobrk, Lea Žilavec, Vasja Bjelobrk in Gal Žilavec so ploskali najglasneje. FOTO: MEDIASPEED.NET

Mariborska dramska prvakinja Nataša Matjašec Rošker in mož Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, sta uživala v družbi hrvaške igralske zvezdnice Senke Bulić, ki je danes direktorica HNK Varaždin, in fotografinje Alenke Slavinec. FOTO: MEDIASPEED.NET

Prekmurski igralec Vladimir Vlaškalić in Uliks Fehmiu, srbsko-albanski filmski in gledališki igralec ter producent, ki je hkrati tudi ljubiteljski pek. Pekarno Pain D'Avignon je že leta 1992 v ZDA odprl skupaj s prijatelji. FOTO: MEDIASPEED.NET