Mlada pevka ZHA poletje sklenila z novo pesmijo in iskrenim sporočilom o življenju

Mlada pevka in avtorica Neža Rebernik Jamnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom ZHA, je zadnje poletne dni pospremila z novo skladbo Svet je lep. Gre za sodobno pop pesem z nežnimi, čustvenimi in melodičnimi elementi, ki poslušalca spodbuja, da se za trenutek ustavi, zadiha in opazi dobro tudi v vsakdanjih stvareh.

Sporočilo skladbe je preprosto: sreče ni vedno treba iskati daleč stran, saj jo lahko najdemo v iskrenih odnosih, majhnih trenutkih in ljudeh, ki so nam blizu. ZHA poudarja, da sama možnosti za ustvarjanje ne jemlje za samoumevne in da jo prav glasba vedno znova opominja na stvari, za katere je hvaležna. »Zame je svet lep, ker lahko pojem in ustvarjam glasbo. Glasba je moj prostor svobode in moj način, da svetu vrnem lepoto, ki jo najdem v njem,« pravi pevka.

Ob tem priznava, da ob dogajanju po svetu in tudi doma ni vedno lahko ohranjati optimizma. Kljub temu verjame, da smo ljudje po naravi dobri in da se spremembe začnejo pri vsakem posamezniku. »Šele ko bomo znali poiskati iskreno dobro v sebi in ga deliti z drugimi, se bo svet znova začel spreminjati,« dodaja. Nova pesem tako ni le lahkotna pop skladba, temveč tudi opomnik, da lepota pogosto ostaja tam, kjer jo najlažje spregledamo.