Mlade rockerice navdušile

MED številnimi prireditvami in dogodki, ki se vrstijo v okviru 30. praznika Občine Gornja Radgona, je bil eden pomembnejših glasbeno-literarni večer, ki je potekal v dvorani Mladinskega centra Gornja Radgona. Šlo je za nepozaben koncert mlade skupine Kashmir, ki so ga s poezijo in prozo popestrile članice društva Litarana srenja, vse skupaj pa je pritegnilo množico navdušenih obiskovalcev različnih starosti.

Rockerice iz Prekmurja in Prlekije, ki sestavljajo skupino Kashmir, so gimnazijke Kiara Katalinič (Bakovci), Zarja Gomboc (Hotiza), Neža Kralj (Ormož) in Ana Melin (Ljutomer). S svojo energijo in strastjo do glasbe poustvarjajo tako slovenske kot tuje rock uspešnice, predstavile so se že na različnih odrih, poleg tega pa redno razveseljujejo publiko na številnih dogodkih in prireditvah na svoji šoli. Vsak njihov nastop je poln sveže energije in pristne povezanosti z občinstvom, in to so prvič in zagotovo ne zadnjič dokazale tudi v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni..