KONCERT

Mlademu rokerju Juriju, ki se je nedavno za vedno poslovil, bo posvečen koncert

Kdo je bil Jurij Čotar, vsestranski ustvarjalec, ki se mu bo poklonil del rokerske scene?
Jurij Egzi Čotar. FOTO: Dominika Torkar
Jurij Egzi Čotar. FOTO: Dominika Torkar
G. P.
 14. 1. 2026 | 18:35
2:28
V Medvodah bo kmalu zazvenela glasba v spomin Jurija Egzija Čotarja, mladega slovenskega glasbenika, pesnika in izrazitega ustvarjalca, ki se je novembra 2025, star komaj 33 let, poslovil mnogo prezgodaj.

Novica o njegovi smrti je globoko pretresla slovensko glasbeno skupnost in širšo javnost, saj je šlo za izjemno prepoznavno osebnost domače rock in metal scene, ki je s svojo energijo in predanostjo pustila močan pečat. Jurij Čotar, bolj znan pod vzdevkom Egzi, je bil glasbenik z izrazitim vokalom in avtorskim podpisom, obenem pa tudi pesnik, ki je svoja notranja doživljanja in razmisleke znal preliti tako v glasbo kot v besedo. 

V letih ustvarjanja je sodeloval pri številnih glasbenih projektih in zasedbah, med drugim v skupinah Shutdown in Shotdown, Requiem, Stare device ter Space Unicorn on Fire, s katerimi je soustvarjal vrsto surovih, neposrednih in avtentičnih rock skladb. Poleg studijskega albuma je za seboj pustil tudi pesniško zbirko, v kateri je razgalil notranje razmisleke in poglede na svet tudi s tiste mehkejše strani, s katere jo skozi trše ritme ni uspel.

Glasbeni kolegi so mu v spomin pripravili koncert, ki se bo odvil v začetku februarja

Na koncertu v njegov spomin se mu bodo na odru 7. februarja v medvoškem Jedru poklonili številni glasbeni prijatelji in soborci. Pod imenom Egzi Allstars se bodo združili glasbeniki različnih generacij in zasedb, ki so z njim delili odre, vaje in leta ustvarjanja. Imena sodelujočih za zdaj ostajajo skrita, znano pa je, da prihajajo iz skupin Requiem, Pomaranča, Eruption, Metalsteel in drugih znanih imen rokerske scene. Poleg projekta Egzi Allstars bodo nastopile tudi skupine Broken Arrow, Pelhan in Tomcat.

Dogodek ne bo le glasbeni poklon, temveč tudi izraz solidarnosti. Vsa zbrana sredstva s koncerta bodo namenjena Egzijevi družini. Za njim so namreč poleg partnerke ostali dve majhni hčerki, zato so se njegovi glasbeni kolegi in prijatelji odločili, da želijo biti v pomoč na način, kot najbolje znajo – z glasbo. Na dogodek vabijo vse rokerje ter tudi ostale, ki bi radi za en večer prisluhnili neumrljivemu delu mladega talenta.

Mlademu glasbeniku so v spomin organizirali koncert. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Facebook
Mlademu glasbeniku so v spomin organizirali koncert. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Facebook

