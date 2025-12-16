Mladi harmonikar Timotej raznežil Bilje z Božično pravljico in zimzelenimi hiti

Dvaindvajsetletni Primorec Timotej Lukežič je v domačih Biljah poznan kot delaven, nasmejan fant, ki s svojo harmoniko pogosto nastopa na vaških veselicah. V glasbeni šoli se je učil petja in igranja na kromatično harmoniko, nato pa se je kot samouk posvetil diatonični harmoniki, ki ga zdaj redno spremlja na nastopih. Pred dvema letoma je stopil na samostojno glasbeno pot in posnel svoj prvi valček z naslovom Moje dekle, kmalu za njim pa je iskreno, mlado ljubezen opeval še v drugem valčku z naslovom Hvala ti. S pevko Lejo Keber je nedavno v duetu posnel pesem, ki je namenjena ravno temu čarobnemu decembru, saj nosi naslov Božična pravljica. Z nežno melodijo in besedilom je hitro osvojila srca poslušalcev.

Pred dvema letoma je stopil na samostojno glasbeno pot in posnel svoj prvi valček.

Nedavno je Timotej s svojim bandom, družbo so mu na odru delali klaviaturist Miha Spačal, kitarist Domen Marušič, bas kitarist Klemen Marušič, bobnar Carlos Valderrama ter back vokalistka Leja Keber, pripravil koncert za vse ljubitelje dobre glasbe in poskrbel, da so na njem zvenele številne tako zimzelene kot avtorske skladbe. V goste je povabil Ansambel Nejca Vidmarja, katerega člani so poleg harmonikarja Nejca še kitaristka Sara Grošelj, pevka Kristina Zorn ter bas kitarist Peter Božič. Koncert so z nastopom popestrili in sklenili mladi harmonikarji, ob Timoteju so bili Anika Vončina, Nika Grenkuš, Matevž Pavlin in Tamara Harej.

Timotej (v rdečem) z glasbenimi prijatelji

Seveda je bila posebne pozornosti deležna najnovejša pesem Božična pravljica, ki jo je Timotej posnel, kot že omenjeno, v duetu z Lejo Keber, pevko, ki je nastopila tudi na njegovem prvem koncertu, pesem pa je hitro osvojila poslušalce z nežno melodijo in besedilom, prežetim z nostalgijo in praznično toplino. Kot so ob koncu koncerta razkrili člani Kulturno-turističnega društva Zbilje, ima zagotovo vsak glasbenik svoje misli, svoj navdih in svoje sanje.

Z diatonično harmoniko prijateljuje od mladih nog.

»Timotej ni izjema, zato je napisal že tri avtorske skladbe. V duhu prazničnega decembra sta z Lejo čutno odpela Božično pravljico in nas popolnoma raznežila, srca obiskovalcev pa so napolnili tudi ostali glasbeniki in med njimi je bilo čutiti pristno domačnost in pozitivno energijo. Občinstvo je vseskozi sodelovalo s petjem in ploskanjem, v šopek je prireditev povezala Veronika Kogoj, ki je na koncu dogajanje v dvorani zaključila z mislijo, naj glasba živi še naprej, v vseh domovih, srcih in v vsakem našem koraku,« so dogajanje v Biljah strnili člani Kulturno-turističnega društva Zbilje. Timotej je po koncertu poskrbel tudi za prijetno druženje z vsemi prisotnimi, na katerem niso manjkale domače dobrote.

Z bratom Ambrožem ter sestrama Lauro Testen in Veroniko Štor