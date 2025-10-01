Mladi perspektivni glasbeniki RANR v Kino Šiška

RANR je mlada petčlanska zasedba iz Maribora, ki nase opozarja z izvirnim zvokom in privlačno nostalgično estetiko. Njihovo ustvarjanje temelji na močni sinergiji: pevka Neli Lalovič piše večino besedil, glasbo pa oblikujejo Dominik Širovnik, Tadej Klojčnik, Marko Matjašič in Marko Bera. Skupaj ustvarjajo tudi videospote, saj želijo imeti popoln nadzor nad vizualno in glasbeno podobo.

Žanrske oznake jih ne omejujejo. RANR združujejo indie pop, soul, R&B, hip hop in alt rock v razgiban mozaik ritmov in melodij. Njihova posebnost je harmonična glasba, ki jo prepleta sanjavi vokal Neli. Besedila so iskrena in se naslanjajo na dileme sodobnega časa, raziskujejo pa meje med notranjim in zunanjim svetom.

16. oktobra jih boste lahko slišali v Kino Šiška.

Aprila 2025 so izdali svoj prvi EP Sončne oči, ki so ga premierno predstavili v MC Pekarni. Nato so ga odigrali še v okviru Orto festa, kjer so nastopili kot gosti skupine AKA Neomi. Vendar pa je bila prava prelomnica njihov nastop v Križankah – tam so z MRFY, Joker Out, Koala Voice, Kokosy in Plateau soustvarili Festival 202.

FOTO: Press

»Nastop v Križankah je češnjica na vrhu torte,« pravijo člani RANR.

Njihova zgodba je dokaz, da svež pristop, iskrena energija in glasbena raznolikost lahko vodijo do velikih odrov in zvestega občinstva.