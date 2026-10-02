Mladi rockerji Tremor: glasba brez priredb in bližnjic

Na slovenski glasbeni sceni se vse redkeje pojavljajo mlade rockovske skupine, ki že od začetka stavijo izključno na avtorsko glasbo. Ena takšnih je štiričlanska zasedba Tremor, ki jo sestavljajo Iris Vinski, Ian Štrucelj, Bor Kunič in Niko Homan. Glasbeniki iz Ljubljane, Črnomlja in Podturna kljub zgodnjim dvajsetim letom ustvarjajo samozavestno in brez večjih kompromisov. Njihov zvok temelji na kitarski glasbi, vanj pa vključujejo vplive hard rocka, alternativnega rocka, grungea, postpunka in jugoslovanskega novega vala. Močan vokal, izraziti riffi in basovske linije spremljajo besedila o sodobnem svetu, odnosih in občutkih generacije, ki odrašča v času hitrih sprememb.

Predstavljajo novo skladbo Komm, komerciala, s katero napovedujejo debitantski album, ki bo izšel jeseni.

Zgodba skupine se je začela konec leta 2023 po naključnem srečanju na koncertu Repetitorja v Metliki. Že na prvi skupni vaji januarja 2024 je nastala skladba Smeće ovaj svijet pokreće, takrat pa so se odločili, da bodo ustvarjali izključno avtorsko glasbo. Od prvega nastopa maja 2024 so koncertirali po Beli krajini in številnih slovenskih prizoriščih, med drugim v Orto Baru, Klubu Gromka, Menzi pri koritu in na Škisovi tržnici, kjer so nastopili kot eni izmed zmagovalcev natečaja Škisolov.

Napovedali album

Po singlih TV anđeli in Utopljeni zdaj predstavljajo novo skladbo Komm, komerciala, s katero napovedujejo tudi debitantski album, ki bo izšel to jesen. Basist Bor Kunič pravi, da gre za skladbo z družbenokritičnim besedilom. »Glasbeno je zelo raznolika, polna energije in napetosti, ki me kontradiktorno spravijo v miren trans, dokler ga ne pretrga udaren refren.« Pomemben del nove skladbe je tudi videospot. Pevka in tekstopiska Iris Vinski je navdih zanj našla v filmu Nebo nad Berlinom Wima Wendersa. »Želela sem poustvariti občutek zakajenega, mračnega kluba, v katerem nastopajo Nick Cave and the Bad Seeds. Upam, da nam je to uspelo.«

Skupina prisega na neposreden stik z občinstvom in močan odrski nastop. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot so snemali med koncertom v Mladinskem centru Metlika, zato so vanj vključili tudi občinstvo in energijo svojih nastopov. »To je dodalo pravo vzdušje in energijo, ki jo imamo na naših koncertih,« pravi bobnar Niko Homan. Kitarski del snemanja pa ni minil brez utrujenosti. Ian Štrucelj pojasnjuje, da so videospot snemali dan po nastopu na Škisovi tržnici. »Bili smo precej utrujeni, ko smo postavljali sceno. Kljub temu smo na videospotu energični kot vedno, ko nastopamo.« Tremor nastopajo izključno z avtorskim repertoarjem. Večina skladb nastaja iz začetnih idej vokalistke Iris Vinski, nato pa jih skupaj razvijejo v končne aranžmaje. Prav skupinsko ustvarjanje in medsebojna kemija sta po njihovih besedah ključna za zvok, ki ga ne želijo prilagajati preverjenim obrazcem. Jeseni bodo predstavili svoj debitantski album, ki bo zaokrožil dosedanjo ustvarjalno pot skupine.