Mladi virtuoz na violončelu prihaja v Ljubljano

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V Ljubljano prihaja mladi umetnik, o katerem v svetu klasične glasbe te dni govorijo z velikim zanimanjem. Ettore Pagano, letošnji zmagovalec prestižnega Tekmovanja kraljice Elizabete v Bruslju, bo v okviru 74. Ljubljana Festivala v sredo, 19. avgusta, ob 18. uri nastopil v Slovenski filharmoniji. Z Münchensko komorno filharmonijo dacapo ga bo vodil dirigent Franz Schottky.
V središču ljubljanskega večera bo Haydnov Koncert za violončelo in orkester št. 2 v D-duru, eno ključnih del violončelističnega repertoarja. Posebno zgodbo ima tudi instrument, na katerem Pagano igra: izdelala sta ga beneška brata Giovanni in Ignazio Ongaro okoli leta 1777. Uporablja tudi znameniti Goffrillerjev »Casals« iz leta 1733, ki mu ga je posodila Fundació Pau Casals po zmagi na Tekmovanju kraljice Elizabete. Program bo odprl Mozart z uverturama k operama Lažna vrtnarica in Apolon in Hijacinta. Prvo je skladatelj napisal pri osemnajstih, drugo pa že kot enajstletni deček. Po Haydnu bo zazvenela Deliusova Arija in ples, večer pa bo sklenila Mozartova Simfonija št. 29 v A-duru. Münchensko komorno filharmonijo dacapo bo vodil Franz Schottky, njen ustanovitelj, šef dirigent in umetniški vodja.
Posebno sled v njegovem umetniškem razvoju je pustil Sergiu Celibidache, pri katerem je Schottky študiral od leta 1991 do dirigentove smrti leta 1996 in bil eden njegovih zadnjih ter najtesnejših učencev. Sredin koncert bo tako priložnost za srečanje z umetnikom na začetku velike mednarodne kariere in z glasbo, ki že stoletja ostaja del železnega repertoarja. Ettore Pagano bo Haydnovo violončelo dobil v svoje roke v trenutku, ko je njegov glas na svetovnih odrih postal še glasnejši.