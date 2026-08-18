Mladi virtuoz na violončelu prihaja v Ljubljano

V Ljubljano prihaja mladi umetnik, o katerem v svetu klasične glasbe te dni govorijo z velikim zanimanjem. Ettore Pagano, letošnji zmagovalec prestižnega Tekmovanja kraljice Elizabete v Bruslju, bo v okviru 74. Ljubljana Festivala v sredo, 19. avgusta, ob 18. uri nastopil v Slovenski filharmoniji. Z Münchensko komorno filharmonijo dacapo ga bo vodil dirigent Franz Schottky.

Franz Schottky bo v Slovenski filharmoniji vodil Münchensko komorno filharmonijo dacapo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pagano je pri komaj 22 letih prejel vrsto pomembnih priznanj, med njimi Abbiatijevo nagrado za najboljšega solista in nagrado Classeek na International Classical Music Awards. Letos je svoji zbirki uspehov dodal še zmago na Tekmovanju kraljice Elizabete, enem najuglednejših glasbenih tekmovanj na svetu, in se z njo uveljavil kot eden najobetavnejših violončelistov svoje generacije. Njegova glasbena pot se je začela v Rimu, kjer je začel violončelo igrati pri devetih letih. Izobraževal se je pri priznanih pedagogih, med njimiin, danes pa se izpopolnjuje na Univerzi za umetnost v Berlinu. Nastopal je že na velikih evropskih in svetovnih odrih ter sodeloval s številnimi uglednimi dirigenti in orkestri. Pri njem virtuoznost ni le namen, temveč sredstvo za izrazno in čustveno pripoved.

V središču ljubljanskega večera bo Haydnov Koncert za violončelo in orkester št. 2 v D-duru, eno ključnih del violončelističnega repertoarja. Posebno zgodbo ima tudi instrument, na katerem Pagano igra: izdelala sta ga beneška brata Giovanni in Ignazio Ongaro okoli leta 1777. Uporablja tudi znameniti Goffrillerjev »Casals« iz leta 1733, ki mu ga je posodila Fundació Pau Casals po zmagi na Tekmovanju kraljice Elizabete. Program bo odprl Mozart z uverturama k operama Lažna vrtnarica in Apolon in Hijacinta. Prvo je skladatelj napisal pri osemnajstih, drugo pa že kot enajstletni deček. Po Haydnu bo zazvenela Deliusova Arija in ples, večer pa bo sklenila Mozartova Simfonija št. 29 v A-duru. Münchensko komorno filharmonijo dacapo bo vodil Franz Schottky, njen ustanovitelj, šef dirigent in umetniški vodja.

Posebno sled v njegovem umetniškem razvoju je pustil Sergiu Celibidache, pri katerem je Schottky študiral od leta 1991 do dirigentove smrti leta 1996 in bil eden njegovih zadnjih ter najtesnejših učencev. Sredin koncert bo tako priložnost za srečanje z umetnikom na začetku velike mednarodne kariere in z glasbo, ki že stoletja ostaja del železnega repertoarja. Ettore Pagano bo Haydnovo violončelo dobil v svoje roke v trenutku, ko je njegov glas na svetovnih odrih postal še glasnejši.