Modra čaplja velika zmagovalka 36. Liffa: nagrajeni še Ida in Pomaranča iz Jaffe

V soboto zvečer so v ljubljanskem Cankarjevem domu (CD) razglasili prejemnike nagrad že 36. mednarodnega filmskega festivala Liffe, na katerem so predvajali 93 celovečernih filmov ter tri sklope kratkih filmov. Nagrado vodomec, ki jo žirija na Liffu v sklopu Perspektiv podeli najboljšemu prvencu ali drugemu filmu, je prejel film Modra čaplja kanadske režiserke Sophy Romvari. Film je tiha refleksija o duševnih motnjah, spominu in prebolevanju. Žirijo je prepričal s »potrpežljivim in natančnim filmskim jezikom, ki postane platno za lovljenje časa ter orodje za analizo kompleksnih družinskih razmerij«. Romvarijeva se pri tem, piše v utemeljitvi, »ne boji osebne izpostavljenosti, ki se v svoji specifičnosti prelije v univerzalno«.

Nagrado za najboljši kratki film je šla filmu palestinskega režiserja Mohammeda Almughannija Pomaranča iz Jaffe; film se razvija kot triler ob obravnavi aktualne teme ter se odlikuje po neverjetnih igralskih dosežkih dveh protagonistov. Nagrado FIPRESCI je mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev podelila slovenski režiserki Ester Ivakič za film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Občutljiv in poglobljen film o sprejemanju življenja in smrti v celoti nosi predpubertetna glavna igralka, ki ustvari pristno občutje otroštva na podeželju.

Nagrado občinstva zmaj je prejel film Lep in žalosten svet režiserja Cyrila Arisa. FOTO: Pija Kapitanovič

Nagrada mladinske žirije Kinotrip je šla v roke hrvaške režiserke Čejen Černić za film Zajčji nasip, nagrado žirije Art Kino Mreže Slovenije pa je dobil Sergej Loznica za film Dva tožilca. Nagrado občinstva zmaj je prejel film Lep in žalosten svet režiserja Cyrila Arisa. Danes si lahko zamudniki še ogledajo zmagovalna filma v Kosovelovi dvorani CD: ob 18.00 Zajčji nasip, ob 20.00 pa Modra čaplja.