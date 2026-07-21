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Modrijani so v pričakovanju spektakla leta, dva dni bodo v Stožicah

Obljubljajo vrhunski program, glasbena presenečenja in edinstveno vzdušje.
Modrijani so tudi to poletje na številnih koncertih in veselicah. FOTO: Arhiv Ansambla

Modrijani so tudi to poletje na številnih koncertih in veselicah. FOTO: Arhiv Ansambla

Modrijani in Stil so že tretjič združili glasbene moči. FOTO: Stanko Kozel

Modrijani in Stil so že tretjič združili glasbene moči. FOTO: Stanko Kozel

Na snemanju videospota se je zbralo okoli 400 plesalcev in žurerjev. FOTO: Stanko Kozel

Na snemanju videospota se je zbralo okoli 400 plesalcev in žurerjev. FOTO: Stanko Kozel

V glavnih vlogah v skladbi Tam za vasjo sta plesalca Elena Intihar in Tilen Kerin Zabukovec. FOTO: Stanko Kozel

V glavnih vlogah v skladbi Tam za vasjo sta plesalca Elena Intihar in Tilen Kerin Zabukovec. FOTO: Stanko Kozel

Modrijani so tudi to poletje na številnih koncertih in veselicah. FOTO: Arhiv Ansambla
Modrijani in Stil so že tretjič združili glasbene moči. FOTO: Stanko Kozel
Na snemanju videospota se je zbralo okoli 400 plesalcev in žurerjev. FOTO: Stanko Kozel
V glavnih vlogah v skladbi Tam za vasjo sta plesalca Elena Intihar in Tilen Kerin Zabukovec. FOTO: Stanko Kozel
Mojca Marot
 21. 7. 2026 | 11:25
3:54
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Noč Modrijanov bo tudi letos več kot le koncert. To bo praznik glasbe, prijateljstva in nepozabnih trenutkov. Organizatorji obljubljajo več ur vrhunskega programa, številna glasbena presenečenja in edinstveno vzdušje, ki ga lahko ustvari le večtisočglava množica v Areni Stožice, kjer bo lahko njihov spektakel spremljalo več tisoč obiskovalcev: čakata jih dva večera, polna čustev, energije in glasbe, ki že leta povezuje generacije.

Zadnja Noč Modrijanov se je odvila v celjski dvorani Zlatorog leta 2018, letos pa se vrača v vsej svoji veličini. Še več, šlo bo za največjo produkcijo doslej in za enega najbolj težko pričakovanih glasbenih dogodkov leta.

9500 je približno število napovedanih obiskovalcev iz Slovenije in z vsega sveta.

Kot nam je za Slovenske novice ekskluzivno zaupal Blaž Švab, se bo oder razprostiral na kar 500 kvadratnih metrih površine, na njem pa bo nastopilo okoli 1000 nastopajočih. Med njimi bodo številna znana in priljubljena imena, a teh Modrijani, kot smo že vajeni, ne želijo razkrivati vnaprej, saj želijo, da bodo za koga del lepega presenečenja. Nedvomno pa bo dogodek združil vrhunsko ozvočenje, svetlobne učinke, LED-zaslone, plesne koreografije in posebno scenografijo, ki bo ustvarila nepozabno doživetje. »Z občinstvom že vsa leta gradimo zelo poseben odnos in upam, da to tudi čuti. Zelo smo ponosni, da bo na letošnji Noči Modrijanov okoli 9500 obiskovalcev iz Slovenije in z vsega sveta. Celo iz ZDA, Kanade so se napovedali, zelo veliko tudi iz sosednje Hrvaške,« nam je še razkril Blaž.

Z občinstvom že vsa leta gradimo zelo poseben odnos in upam, da to čuti.

V hipu razprodano

Modrijani so dve noči razprodali v hipu, praktično v nekaj dneh po objavi, da prihajajo v Stožice. Nekateri so se čudili, kako je mogoče, da so nato še dolgo objavljali, da je nekaj vstopnic še vedno na voljo. Blaž Švab pojasnjuje: »Drži, dejansko sta bila oba koncertna večera že januarja razprodana, nekaj stojišč pa smo še prihranili za mlade in naše najbolj zveste navijače. Nekaj smo jih dali v prodajo šele po tem, ko smo natančneje vedeli, koliko prostora bo zavzel oder.«

Seveda bodo v Stožicah zazvenele njihove največje uspešnice, pa tudi posebne glasbene izvedbe, pripravljene posebej za Noč Modrijanov. V zadnjem obdobju so posneli kar precej novih skladb, najnovejša je Tam za vasjo, v kateri so, že tretjič, združili moči z glasbenimi kolegi, ansamblom Stil. Po skladbah Bi te, bi te in Kjer se kregata dva, je zdaj nastal nov glasbeni dvoboj, poln dobre, pristne energije, ki temelji na lepih odnosih in medsebojnem spoštovanju. Pesem Tam za vasjo v plesnih ritmih temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in upesnil modrijan Peter Oset, pri priredbi je sodeloval Miha Gorše, pri produkciji pa Metod Komatar. Posebno zahtevno je bilo snemanje videospota, ki ga je posnela ekipa Kleva Films, saj je pri tem sodelovalo, pelo in plesalo kar 400 plesalcev in drugih žurerjev. Podvig jim je uspel tudi po zaslugi Darka Perka iz podjetja Eltim in njegovih domačih, sodelavcev in krajanov, pa tudi po zaslugi plesalk in plesalcev Plesnega mesta. V glavnih vlogah sta blestela plesalca Elena Intihar in Tilen Kerin Zabukovec pod taktirko koreografinje Maruše Krušič, pridružili so se tudi plesalci generacijske Plesne šole Fejstples Krka, ki jo vodi Marija Jurca, ter najzvestejši obiskovalci veselic iz vse Slovenije. V videospotu prav tako sodeluje žema modrijana Petra Anja Oset

Modrijani in Stil so že tretjič združili glasbene moči. FOTO: Stanko Kozel
Modrijani in Stil so že tretjič združili glasbene moči. FOTO: Stanko Kozel
Na snemanju videospota se je zbralo okoli 400 plesalcev in žurerjev. FOTO: Stanko Kozel
Na snemanju videospota se je zbralo okoli 400 plesalcev in žurerjev. FOTO: Stanko Kozel

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