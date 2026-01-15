  • Delo d.o.o.
GLEDALIŠČE

Mojster za vse: Planinci z novo komedijo zadeli v polno in nasmejali dvorano

Komedijo je napisal in režiral domačin Dušan Česen. Amatersko gledališče, ki se resno približuje profesionalcem.
To je mojster za vse. FOTOGRAFIJE: Društvo gospodinj Planina pri Ajdovščini

To je mojster za vse. FOTOGRAFIJE: Društvo gospodinj Planina pri Ajdovščini

Gospodinje rešijo zagato.

Gospodinje rešijo zagato.

Natalija Kete in Judita Curk Vidrih

Natalija Kete in Judita Curk Vidrih

Znova so navdušili občinstvo.

Znova so navdušili občinstvo.

To je mojster za vse. FOTOGRAFIJE: Društvo gospodinj Planina pri Ajdovščini
Gospodinje rešijo zagato.
Natalija Kete in Judita Curk Vidrih
Znova so navdušili občinstvo.
Primož Hieng
 15. 1. 2026 | 09:10
3:30
Z avtorsko komedijo Mojster za vse je Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini znova potrdilo svoj status pomembnega ustvarjalca na lokalni kulturni sceni, odzivi navdušenega občinstva pa kažejo, da je Planincem s to predstavo uspel pravi zadetek v polno.

Razgalja vsakdan

Društvo, ki deluje že 21 let, je konec minulega leta z velikim zagonom postavilo na oder novo, pristno avtorsko delo. Komedijo Mojster za vse je napisal in režiral domačin Dušan Česen, ki je po uspešni premieri z zadovoljstvom povedal: »Največ, kar si lahko želimo, je dobrih 70 minut čistega smeha. In to smo dosegli, kar nas vse sodelavke in sodelavce predstave zelo veseli!« Mojster za vse je zgodba iz vsakdana z veliko smeha. Igra, ki je skoraj v celoti napisana po resničnih dogodkih, v ospredje postavlja Miho, predanega obrtnika, ki poslanstvo opravlja z veseljem in srčnostjo. Njegovo delo ga nenehno vodi v domove sodobnih, pogosto nestrpnih in neučakanih ljudi, kar ustvarja številne nenavadne, napete in izjemno komične situacije. Predstava razgalja vsakdan malega človeka, prepleten s humorjem, toplino in kančkom kaosa, ki ga s seboj prinaša življenje. Medtem ko Miha rešuje težave strank, pa doma nekdo potrpežljivo čaka nanj …

»Kot bi gledala sebe in moža! Pristno in zabavno, priporočam!«

Obiskovalci so bili nad videnim zelo navdušeni in prijetno presenečeni. Ob koncu predstave je bilo slišati številne pohvale: »Enkratno! Planinci vedno poskrbijo, da jočem od smeha!«, »Velik preskok – amatersko gledališče, ki se z velikim napredkom v scenski zasnovi kot tudi tonskih in svetlobnih efektih resno približuje profesionalcem!« in »Kot bi gledala sebe in moža! Pristno in zabavno, priporočam!« »Uspešna premiera je le začetek,« pa poudarjajo v Društvu gospodinj in dramski skupini Planina pri Ajdovščini.

V vseh igrah

Z igro Mojster za vse so se tudi poklonili dolgoletni članici društva, ki poleg gospodinj povezuje še prizadevne ljubiteljske igralke in igralce. Dramska skupina je nadvse ponosna na igralko Natalijo Kete - Božo, ki kot polnopravna članica društva v dramski skupini nastopa že vse od začetkov, saj je sodelovala v prav vseh igrah. Pri 85 letih še vedno sije s karizmo in strastjo do igre. Vidno presenečena je v lepem domačem narečju zmogla povedati le: »Ja, kej nej rječem? Meni je lepu!« Po gledališki predstavi so pridne članice Društva gospodinj in dramske skupine Planina pri Ajdovščini obiskovalce bogato pogostile z domačimi dobrotami, Vinska klet Guerilla pa je poskrbela za vrhunsko kapljico.

Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini je zelo aktivno, saj vsako leto pripravi dramsko igro, s katero obuja stare vaške običaje. Leta 2005 je izdalo prvo knjigo kuharskih receptov z naslovom Da ne bi pozabili, nadaljevanje knjige Da ne bi pozabili II pa je izšlo leta 2014. Posneli so tudi več filmov o življenju na vasi, gospodinje pa z dobro domačo hrano sodelujejo na številnih prireditvah. 

