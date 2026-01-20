  • Delo d.o.o.
PRVI GLAS PRIMORSKE

Moya je pesem poklonila staršem

Primorska pevka je glasbeno pot začela s skupino Turn Around.
Mojca Štoka - Moya je sodelovala s številnimi glasbeniki in zasedbami. FOTO: JASMINA LOZAR
Mojca Štoka - Moya je sodelovala s številnimi glasbeniki in zasedbami. FOTO: JASMINA LOZAR
Mojca Marot
 20. 1. 2026 | 08:06
A+A-

Mojca Štoka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Moya, je glasbeno pot začela pred skoraj 17 leti, ko je nastopala s skupino Turn Around. Preigravali so soul, funky uspešnice 70. in 80. let ter v dobrih dveh letih nastopili na več odrih po Sloveniji. Pozneje je postala prepoznavna back vokalistka in je z Esperanto Blues posnela album s skladbami v stilu bluesa, jazza, rocka in popa. Postala je tudi prvi glas Primorske in se ob spremljavi Big Banda uvrstila med najboljših 10 finalistov. Primorka, doma iz Vrtojbe, poročena na Kras, se je pozneje odločila za samostojno pot in začela ustvarjati avtorske skladbe pod umetniškim imenom Moya.

Pred tremi leti je s skladbo Luna sodelovala na 41. festivalu Melodij morja in sonca, pred dvema letoma je izdala skladbo z naslovom Gola, s katero je odprla ustvarjalno pot do niza novih skladb, ki jih bo zvrstila na svoj album. Po kratki ustvarjalni pavzi zaradi materinstva se je Moya, vzgojiteljica po poklicu, vrnila na glasbeno sceno z novo skladbo, ki je izjemno osebna, iskrena in čustveno intenzivna. Naslovila jo je Domov in jo poklonila staršem. »Skladba presega osebno izhodišče in se dotika univerzalnih tem vračanja, pripadnosti, hvaležnosti ter vezi, ki nas oblikujejo. Dom v tej pesmi ni zgolj kraj, temveč občutek, zavetje, spomin, objem, vonj po sveže pečenem kruhu in toplina, ki se je ne da pozabiti,« pravi Moya, ki je besedilo napisala sama, glasbo pa ji je pomagal ustvariti Yan Baray

