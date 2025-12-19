Mrle (Let3) šokiral z novo podobo: postal je DJ Demian

»Ciao evribadi! Maj nejm je DJ Demian, mi piace questa musica. She make me Culminazione!«, tako (po Mrletovo) z nasmeškom in igrivo italijanščino začne zgodba, ki Damirja Martinovića Mrleta postavi v povsem drugo luč. Legendarni član zasedbe Let 3 se namreč podpisuje pod svoj prvi uradni techno prvenec in to ne z imenom, ki ga poznamo z odrov, ampak z alter egom DJ Demian. Album Culminazione je nastal v tesnem avtorskem sodelovanju s Seraphimom Codexom (Robertom Imbrišićem) ter v produkcijskem sodelovanju z Iztokom Turkom, projekt pa ga, kot poudarjajo tudi spremljevalni zapisi, vrača k elektronskim koreninam.

Dva velika remiksa, dva močna podpisa

Izdajo dodatno osvetlita dva remiksa, ki albumu dasta še izrazitejši mednarodni odmev: ROXXA v izvedbi Petra Dundova, enega najbolj prepoznavnih imen hrvaške elektronske scene, EVA v izvedbi DJ Jocka, techno producenta z izdajami pri Carl Coxovi založbi Intec Records, čigar delo se pojavlja tudi v kontekstu Ultra Festival vsebin.

FOTO: Press

Kje se konča Mrle in začne DJ Demian?

Mrle alter ega ne opisuje kot »projekt za vikend«, ampak kot stanje. Pravi, da je bil pomemben vzvod pri tem tudi sodelovanje z gledališkim režiserjem Paolom Magellijem, ki ga je potisnil v intenzivnejše delo z elektroniko. »Spodbudil me je k intenzivnemu delu z elektronsko glasbo, iz česar sta se seveda rodil DJ Demian in album ‘Culminazione’. Seraphim Codex ostaja moj učitelj elektro glasbe in stalna podpora pri vsem tem,« pove Mrle. DJ Demian »je lik, ki išče identiteto, ki ni banalna. Ni izgubljen, je razpadajoča in ponovno sestavljajoča se oblika … identiteta nenehna transformacija, ne pa dana kategorija,« pravi Mrle.

FOTO: Press

Seraphim Codex, eden od pionirjev hrvaške elektronske scene, pa sodelovanje opiše s stavkom, ki bi ga brez težav dali na plakat: »Zdi se, kot da smo medtem izumili vsaj tri nove fizike. Moj tehno ljubi red in ponavljanje. Njegov svet ljubi nered in nepričakovano. ‘Culminazione’ je kombinacija teh dveh logik: strogi kaos.«

Kdaj in kje ga ujamemo v Ljubljani?

Mrleta bomo v Ljubljani lahko spet srečali 12. februarja v Kinu Šiška, kjer se vrača AntiValentinovo, rock terapija z nastopom Let 3, Alo!Stari in Damirja Avdića. Album je že dobil tudi uradno digitalno prisotnost – pri izdajah na YouTubu je kot datum izida naveden 2. december 2025 (Dallas Records Croatia).