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PIVO IN CVETJE 2026

Muhasto vreme ni ustavilo rajanja: Nizozemec in Gorenjka sta se poročila na ohceti po stari šegi (FOTO)

Laško gostilo najstarejši in največji glasbeni festival v Sloveniji.
Takole sta si Vesna in Freek sama sestavila lesen zabojček za pivo. FOTO: Mojca Marot

Takole sta si Vesna in Freek sama sestavila lesen zabojček za pivo. FOTO: Mojca Marot

Laške mažorete z godbo na pihala in bobnarsko skupino so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot

Laške mažorete z godbo na pihala in bobnarsko skupino so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot

Tako polno je bilo občinsko dvorišče, kjer je potekal etno program. FOTO: Mojca Marot

Tako polno je bilo občinsko dvorišče, kjer je potekal etno program. FOTO: Mojca Marot

Vsi sodelujoči v etno programu, ki ga je s kulturnimi društvi pripravila Zveza Možnar. FOTO: Mojca Marot

Vsi sodelujoči v etno programu, ki ga je s kulturnimi društvi pripravila Zveza Možnar. FOTO: Mojca Marot

Ohcetni par. FOTO: Mojca Marot

Ohcetni par. FOTO: Mojca Marot

Z zabijanjem soda je bil festival odprt. FOTO: Mojca Marot

Z zabijanjem soda je bil festival odprt. FOTO: Mojca Marot

Na razstavi Pivo – zgodba, ki teče skozi čas so na ogled številne steklenice, v katere so točili pivo. FOTO: Mojca Marot

Na razstavi Pivo – zgodba, ki teče skozi čas so na ogled številne steklenice, v katere so točili pivo. FOTO: Mojca Marot

Laški župan je gostil nekaj kolegov. FOTO: Mojca Marot

Laški župan je gostil nekaj kolegov. FOTO: Mojca Marot

Fehtarji so v soboto privabili večtisočglavo množico. FOTO: Mojca Marot

Fehtarji so v soboto privabili večtisočglavo množico. FOTO: Mojca Marot

Dvojčici sta nastopili na velikem odru. FOTO: Mojca Marot

Dvojčici sta nastopili na velikem odru. FOTO: Mojca Marot

Brez njih ni prireditve. FOTO: Mojca Marot

Brez njih ni prireditve. FOTO: Mojca Marot

Takole sta si Vesna in Freek sama sestavila lesen zabojček za pivo. FOTO: Mojca Marot
Laške mažorete z godbo na pihala in bobnarsko skupino so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot
Tako polno je bilo občinsko dvorišče, kjer je potekal etno program. FOTO: Mojca Marot
Vsi sodelujoči v etno programu, ki ga je s kulturnimi društvi pripravila Zveza Možnar. FOTO: Mojca Marot
Ohcetni par. FOTO: Mojca Marot
Z zabijanjem soda je bil festival odprt. FOTO: Mojca Marot
Na razstavi Pivo – zgodba, ki teče skozi čas so na ogled številne steklenice, v katere so točili pivo. FOTO: Mojca Marot
Laški župan je gostil nekaj kolegov. FOTO: Mojca Marot
Fehtarji so v soboto privabili večtisočglavo množico. FOTO: Mojca Marot
Dvojčici sta nastopili na velikem odru. FOTO: Mojca Marot
Brez njih ni prireditve. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 13. 7. 2026 | 07:45
3:15
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Letošnji festival Pivo in cvetje, ki je neločljivo povezan s pivovarsko tradicijo Laškega – ta se je začela leta 1875, z ustanovitvijo laške pivovarne – se je prevesil v sedmo desetletje. Več kot 150-letna pivovarska dediščina je zato pomemben del identitete mesteca ob Savinji še danes, festival, letošnji je bil že 61. po vrsti, pa je znova postregel s pestrim glasbenim programom, ki je privabil obiskovalce od blizu in daleč. Čeprav jih je bilo letos nekaj manj, morda tudi zaradi dežnih kapelj v soboto zvečer, a to ni skazilo vzdušja in veselega razpoloženja različnih generacij in prešerno razposajenih družb.

Laške mažorete z godbo na pihala in bobnarsko skupino so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot
Laške mažorete z godbo na pihala in bobnarsko skupino so stalnica Piva in cvetja. FOTO: Mojca Marot

Bila je tudi tradicionalna ohcet po stari šegi. Organizatorji, Zveza Možnar, so letos poročili že 53. par, prvič mednarodnega: to sta 63-letni Frederik (Freek) van Eijk iz Rotterdama na Nizozemskem ter 41-letna Vesna Lavtižar iz Hrušice v občini Jesenice, ki sta razpis za ohcet našla na svetovnem spletu. Večer pred uradno poroko, ta je potekala včeraj dopoldan, popoldan pa je par sodeloval tudi v tradicionalni povorki Pivo in cvetje, sta se Freek in Vesna družila s člani kulturnih društev občine Laško, povezanih v Zvezo Možnar, in dokazala, da obvladata tudi ročna dela, denimo sestavljanje lesenega zaboja, takšnega, v kakršnem se lahko shranijo steklenice piva. Oba sta vzela v roke kladivce in po navodilih mojstrov iz Strelskega društva Mala Breza zabijala žeblje kot za stavo. In si sama sestavila prvo poročno darilo, ki ju bo zagotovo vsa leta spominjalo na to, da sta se poročila v Laškem, v družbi članov folklorne skupine Anton Tanc ter številnih obiskovalcev.

Ohcetni par. FOTO: Mojca Marot
Ohcetni par. FOTO: Mojca Marot

Spomini za vse življenje

»Vse, kar se je dogajalo v teh dneh v Laškem, nama je zelo všeč, sploh Freeku. Ker se želiva ustaliti v Sloveniji, si lepšega začetka najine skupne poti nisva mogla predstavljati. In res hvala vsem za vso pozornost, darila, čestitke, to so spomini, ki jih bova ohranila vse življenje. Pa ne le midva, temveč tudi vsi najini svatje,« nam je dejala simpatična nevesta Vesna, ki je del življenja preživela tudi na daljnem Japonskem in v Južni Koreji. Nasploh so stare šege in običaji dodana vrednost festivala, na katerem sicer prevladuje glasba. Letos so se Laški pihalni godbi, bobnarski skupini in mažoretkam, ki skrbijo za vrvež po laških ulicah, ter znanim glasbenikom na dveh odrih pridružila tudi mlada, še neuveljavljena glasbena imena, zmagovalci projekta glasbeni poligon, na katerega se je prijavilo skoraj 200 izvajalcev. Na dveh glasbenih odrih so, med drugim, nastopili Vlado Kreslin, Vili Resnik, hrvaška skupina Parni valjak, Dejan Dogaja z bandom, Mi2, Helena Blagne, Šank Rock ter Fehtarji, ki so privabili večtisočglavo množico obiskovalcev. Pivo in cvetje se je s festivalom pleh muzik v nedeljo zvečer poslovilo, praznik tradicije, prijateljstva, glasbe in skupnih doživetij pa bo Laško gostilo tudi prihodnje leto.

Dvojčici sta nastopili na velikem odru. FOTO: Mojca Marot
Dvojčici sta nastopili na velikem odru. FOTO: Mojca Marot

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