  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ČLANA IN SKUPNA SKLADBA

Murni brez šnapsa: ansambel predstavlja nova člana in prvo skupno skladbo

Fantje nosijo posebna oblačila in ostajajo zvesti ljudskemu zvenu.
Ansambel Murni je spet popoln.

Šnapsa ni je naslov nove hudomušne polke.

Mojca Marot
 28. 4. 2026 | 11:07
4:04
A+A-

Mama in hči, Vera in Eva Šolinc, sta avtorici nove hudomušne polke ansambla Murni z naslovom Šnapsa ni, v kateri avtorica popisuje znane prigode z vasi, kjer so običajno na kmetijah, kjer je bilo veliko sadja, sami kuhali žganje. A včasih se je kaj zapletlo pri kuhi ali pa je bil tisti, ki je bil pri kotlu, preveč priden in je žganje popil, še preden ga je nalil v steklenice. In prav to, kako šnapsa na koncu ni in ni, kar ve že pol vasi, opevajo člani ansambla Murni, ki so na sceni od leta 2013.

Ansambel sestavljajo štirje člani. Brata Elvis in Denis Govedič, ki sta tudi ustanovna člana, Ahac Pustinek, ki je lani v začetku leta zamenjal prejšnjega Miho Gunzeka, ter Marcel Špindler, ki je v začetku letošnjega leta zamenjal Miho Bantana. Ansambel tako z zamenjavo dveh članov deluje naprej, ob tem pa ostaja zvest ohranjanju slovenske ljudske kot tudi narodnozabavne glasbe, čeprav znajo na raznih praznovanjih zaigrati tudi kakšno tujo zabavno skladbo. Murni so doslej izdali dve zgoščenki z naslovoma Super kmjet in Js ne morem bit doma; predstavili so ju na lastnem koncertu Murnovanje, ki so ga pripravili pri bratih Elvisu in Denisu Govediču doma. Murni kljub kadrovski menjavi ostajajo prepoznavni po svojem ljudskem zvenu, v katerem izstopa klarinet, kot tudi po svojih oblačilih. V preteklosti so se udeležili vseh večjih festivalov pri nas in v tujini, saj so bili tako na Vurberku, Ptuju in Graški gori ter tudi v Števerjanu v Italiji in hrvaškem Loborfestu, domov so prinesli takšne in drugačne lovorike. Najbolj so ponosni na zmago v Števerjanu pred desetimi leti in tretje mesto na Vurberškem festivalu v istem letu. V novi zasedbi že ustvarjajo nove skladbe in videospote, pri čemer ohranjajo prepoznani stil.

2013. je prišel na sceno ansambel Murni.

Prišel na špil in ostal

»Ko sta se naša dva Miha odločila, da se zaradi pomanjkanja časa, naši vikendi so pogosto delovni, poslovita, sva z Denisom razmišljala, kako naprej. In se odločila, da bova najprej iskala nova člana prek družbenih omrežij. Prijavilo se je več kandidatov, a je bilo med njimi težko izbrati pravega. Basista Pustineka sva našla, večji problem je bil s kitaristi, zato nam je prejšnji Miha Bantan še celo leto pomagal na nastopih. Takrat sem opazil oglas kitarista Špindlerja, doma iz Jakobskega Dola blizu Lenarta. Pred božičem sem mu pisal in dogovorili smo se, da se dobimo in vidimo, ali se bomo ujeli. A za to ni bilo časa, saj smo se srečali že kmalu po novem letu na Koroškem, kjer smo igrali za presenečenje, in je Marcel prišel neposredno na špil. In ostal ter postal naš četrti član,« nam je potek iskanja dveh novih članov opisal harmonikar Elvis.

V zvezi s kitaristom Marcelom pa nam je zaupal še eno prigodo. »Ko sem poklical Marcela za prvi špil, sem mu povedal tudi za naše noše, v katere smo oblečeni. Rekel sem mu, da jih imam več in mu kakšno posodim. Ker se še nismo videli v živo, pač pa le dvakrat slišali po telefonu, sem ga povprašal, kakšne postave je, da mu ne bi prinesel prevelikih hozentregarjev. Malo se je nasmejal in se opisal, rekoč, da je visok 185 centimetrov in tehta dobrih 100 kilogramov. Uf, sem mu rekel, potem pa ne bo težav, saj sem sam še kakšen centimeter višji in kakšen kilogram težji. Tako je bilo skrbi, kako bo z oblačili, konec. Ko smo se končno videli, pa sem spoznal, da tudi v novi zasedbi ostajam še naprej najmanjši, še vedno pa glavni,« v smehu sklene Elvis Govedič.

V preteklosti so se udeležili vseh večjih festivalov pri nas in v tujini, bili so na Vurberku, Ptuju in Graški gori ter tudi v Števerjanu, domov so prinesli takšne in drugačne lovorike.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki