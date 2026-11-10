Na 24. zagrebškem festivalu 100 filmov, tudi slovenska Hiška in Hotel Alkohol

V Zagrebu se je v ponedeljek začel 24. Zagrebški filmski festival (ZFF), ki bo do nedelje ponudil 100 filmov. Za glavno festivalsko nagrado se bo potegovalo 12 celovečercev, prav toliko filmov pa bo v mednarodni kratkometražni konkurenci. Med njimi bo Hiška Nike Jurman, zunaj konkurence pa bodo prikazali tudi Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča.

Pet filmov bo opremljenih z arabskimi in ukrajinskimi podnapisi.

»Vprašanje odgovornosti – do mlajših, pa tudi starejših generacij – do ljudi okoli nas in družbe, v kateri živimo, se kot rdeča nit vleče skozi letošnji filmski program ZFF in nas opominja, da lahko z medsebojnimi srečanji, poslušanjem drug drugega in dialogom gradimo boljšo prihodnost,« je na predstavitvi festivalskega programa dejal direktor ZFF Boris T. Matić. Sto filmov, ki so jih izbrali za letošnjo izdajo festivala, bo gledalce po njegovih besedah spomnilo na univerzalne vrednote, kot so empatija, povezanost, solidarnost in ljubezen. Festival je ob 60. obletnici nastanka filma Rondo odprla digitalno restavrirana različica klasike hrvaškega režiserja Zvonimirja Berkovića. Sklenil ga bo novi film romunskega režiserja Cristiana Mungiuja Fjord.

Hiška Nike Jurman je v mednarodni kratkometražni konkurenci. FOTO: Teja Miholič/sfc

Med filmi, ki se potegujejo za glavno festivalsko nagrado, so Josephine ameriško-brazilske režiserke, Queen at Sea ameriškega režiserja, švedski kandidat za nominacijo za oskarja Adult Supervision, režijski prvenec ameriškega komikaClub Kid, francosko-italijanski film La Gradiva, Brave New Love švedsko-danske režiserkein I Plant My Hand in the Garden Hodein. Močno bo zastopana tudi regionalna kinematografija, in sicer z makedonskim filmom 17, kosovsko dramo Dua, srbskim Do kraja danater hrvaškima filmoma Sitni lopovi, ki ga je režiral, in Danas je mama živa. Slovensko kinematografijo bosta na ZFF zastopala kratki film Hiška režiserke Nike Jurman, ki bo skupaj z 11 drugimi filmi prikazan v mednarodnem tekmovalnem programu kratkometražnih filmov, in celovečerna komedija Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča, ki bo na ogled zunaj konkurence. V tekmovalnem programu Plus, namenjenem filmom o odraščanju, bo na ogled šest celovečercev, od tega trije tudi v glavnem tekmovalnem programu. V programu Ponovno z nami bodo predstavili nove filme uveljavljenih režiserjev, program Velikih 5 bo prinesel filme petih največjih evropskih kinematografij, Mreža festivalov jadranske regije pa pet filmov, ki se bodo potegovali za nagrado občinstva.

6 FILMOV bo tekmovalo v programu Plus o odraščanju.

Industrijski program ZFF bo tudi letos ponudil srečanja z uglednimi domačimi in tujimi filmskimi ustvarjalci. Med osrednjimi gosti bodo norveška igralka Lisa Loven Kongsli, tudi članica žirije v glavnem tekmovalnem programu, avstrijski režiser Ulrich Seidl in danska montažerka Olivia Neergaard-Holm, ki bodo na mojstrskih delavnicah predstavili svoje ustvarjalne pristope. ZFF bo potekal na več prizoriščih v Zagrebu, med drugim v Kaptol Boutique Cinema, Kinu Kinoteka, MSU in Surogatkinu KIC. Izbor festivalskih filmov bodo v okviru programa ZFF potuje prikazali tudi v približno 15 mestih zunaj Zagreba. Del projekcij bo prilagojen slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim, pet filmov pa bo opremljenih z arabskimi in ukrajinskimi podnapisi.

Močno bo zastopana regionalna kinematografija. FOTO: Zff/zajem Zaslona